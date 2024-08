În Maramureș, anul școlar începe cu școli în șantier, dar și cu clădiri fără autorizații de securitate la incendiu sau sanitare

Anul școlar începe cu școli în șantier în unele localități din Maramureș. Oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș (ISJ) au informat, ieri, că în 58 de unități de învățământ din județ se desfășoară diferite lucrări de reabilitare, iar 25 de școli urmează să intre în reabilitare. Probleme mai deosebite sunt doar în două localități, acolo unde elevii vor învăța în trei schimburi.

În rest, sunt aceleași probleme din anii precedenți: unele clădiri în care se desfășoară cursuri nu dețin autorizații de securitate la incendiu sau autorizații sanitare.

Inspectorul școlar general din cadrul ISJ Maramureș, profesor Mihai Pop, dă asigurări că nu sunt probleme deosebite care să pună în dificultate începutul noului an școlar.

„Fiecare comunitate locală împreună cu școala a găsit spații pentru relocarea copiilor sau pentru a gestiona activitatea în așa fel încât să putem funcționa în limite normale. Într-o singură situație vom învăța în 3 schimburi, la Finteuș, acolo unde școala se renovează total, dar avem soluții până în decembrie cât vor dura lucrările. Mai avem o situație în care învățământul se face foarte condensat, la Școala Nr. 2 de pe Calea Mireșului din Șomcuta Mare, e posibil să fie cursuri în 3 schimburi. Dar se vor face achiziții de containere pentru a nu fi probleme”, a punctat inspectorul școlar general, Mihai Pop.

În schimb, în toate cele 186 de unități cu personalitate juridică, cât și în cele arondate este asigurat modul de încălzire pentru sezonul rece.

Pe de altă parte, oficialul ISJ a arătat că sunt în continuare probleme cu autorizațiile de securitate la incendiu. 68 de clădiri, din 59 de unități cu personalitate juridică, nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

“Sunt clădirile care în ultimii ani au suferit fie schimbări de destinație, fie reabilitări și sunt cauze multiple, de exemplu nu sunt sumele necesare pentru a fi implementate măsurile ce se impun în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu” – a afirmat inspectorul școlar general.

Sunt în continuare și unități de învățământ fără autorizație sanitară. 64% dintre unitățile școlare nu dețin autorizații sanitare, adică 254 din totalul de 401.

“Avem 106 clădiri care nu dețin autorizație DSP. Dacă o simplă clădire dintr-o unitate cu personalitate juridică care poate deține 10-20 clădiri nu are autorizație, se consideră că toată unitatea nu are autorizație. Încercăm să rezolvăm problemele, să consiliem directorii, să poată fi obținută acea autorizație DSP. Colegii nu insistă suficient și nu își creează condiții pentru a obține autorizația. Am discutat și anul trecut. Nu se fac progrese, dar e nevoie și de bani, și de voință. Avem încă foarte multe locații în care se face școală în așa-numitele posturi detașate, sunt niște locații închiriate de școli în zone foarte izolate, la privat. În acele spații nu vom putea avea niciodată autorizații și nici nu vom putea face investiții. Am discutat și cu domnul prefect, și cu primarul de la Poienile de sub Munte, acolo avem cele mai multe astfel de locații. Trebuie să existe voință din partea comunității pentru rezolvarea problemei. Avem la Ponorâta o aglomerare mare de copii și nu avem spații, trebuie să îi transportăm la Coroieni” – a accentuat profesor Mihai Pop.

În ce privește transportul școlar, elevii și preșcolarii din județul Maramureș sunt transportați la unitățile de învățământ cu un număr total de 116 mijloace de transport, din care 54 aparțin unităților administrativ teritoriale aferente și 62 aparțin școlilor.

„Aici am o rugăminte, cei care aveți în administrare microbuze școlare și sunt la primării, să le lăsați acolo și să gestionați toate cheltuielile. Ministerul Educației a văzut că unele Primării trec microbuzele în proprietatea școlii și solicită de la minister postul de șofer, salariile și celelalte cheltuieli. Ministerul ne cere să nu gestionăm noi această situație”, a transmis inspectorul școlar general, Mihai Pop.

De asemenea, acesta a subliniat că există un proiect la Consiliul Județean prin care în județ vor sosi 31 de microbuze școlare electrice. Licitația a fost finalizată, urmând ca aceste mijloace de transport să sosească eșalonat.