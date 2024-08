Mai grav decât părea! Râuri secate și râuri ce nu mai curg în Maramureș

Luni după-amiază și marți au fost câteva furtuni decente și câteva ploi bunicele, dar ele nu schimbă situația. Marți am făcut un tur să căutăm văile secate din partea sudică a Maramureșului. E mai trist decât pare.

Prima vale ce ne-a ieșit în traseu, pe care apa nu mai curge, e Valea Bloaja, ce vine dinspre Izvoarele spre Copalnic, cu vărsare în râul Cavnic. Nu mai curge, stă. Însuși Cavnicul e o apă tristă, i-am văzut cu câteva zile în urmă principalul afluent, legendara cascadă Piciorul Cailor ce iese din gură de mină și avea apă puțină. La începutul primăverii nu te poți înțelege la baza ei, așa tare vuiește.

Următorul pârâu care efectiv băltește este Valea Rotundă, de fapt apa Cupșeniului, cea care astă-primăvară se răzvrătea și inunda terenuri pe toată lungimea sa de la Cupșeni spre Rogoz. Acum, e o baltă cu stuf, pe alocuri chiar uscată e valea. Nu de tot uscată dar abia-abia curge Valea Râoaia de la Lăpușul Românesc, cea de pe care se alimentează cu apă de consum atât comuna Lăpuș, cât și orașul Târgu Lăpuș, ambele au prizele de apă în amonte. Mai ajută și câte o baltă cu pește, dar în mare, apa abia curge pe Râoaia.

Însuși râul Lăpuș, la intrare în Lăpuș dinspre Băiuț, e o lungă înșiruire de bolovani și de praguri uscate, abia îl poți considera râu. L-am revăzut și mai jos, la pod la Rogoz, apoi dincolo de oraș, la Răzoare și din nou după defileu, la pod la Coruia… Lăpușul nu mai are nicio legătură cu râul în care odinioară te înecai sau pe care făceai rafting în primăvară. Poate fi sărit din piatră-n piatră!

Dar înainte de a părăsi Țara Lăpușului, „am mers la sigur” la o vale care seacă an de an, Baba, de la limita cu județul Sălaj, dincolo de Coroieni. Așa e, Valea Baba e seacă total, la fel superbul afluent pârâul Dracilor, cel cu defileu și înșiruire de cascade. Până și izvorul legendar P…da Babii din vecinătate, deși iese din stâncă de calcar, în zonă carstică, e secat, are doar ceva nămol umed pe locul izvorului. Pe ruta Coroieni-Vima-Boiu mergem în paralel cu Lăpușul, dar departe de el.

De pe Mesteacăn îna­poi spre Baia Mare, ne întâlnim cu pârâul Bârsău care e și el secat total, mai are câte o baltă ici-colo. Culmea, la fel ca Râoaia, pline de peștele care se chinuie să supraviețuiască cu apa puțin oxigenată.

Revedem cum am zis Lăpușul în Coruia, apoi ne surprinde Chechișelul în Unguraș, care e și el secat de tot. Doar câte o baltă ici-colo.

Ieșim în Baia Sprie și mergem să vedem Săsarul, dar sus, la munte, spre Șuior, acolo unde nu are de-a face cu ape de oraș, cu canalizări pluviale sau doar canalizări, e încă o apă de munte, ce alimentează orașul Baia Sprie. Abia curge.

Un afluent de-al său ce vine de pe Gutâi, însă, Frăsinetul, cade vioi din piatră-n piatră, la vale, deși e nici 5% din ce e primăvara. E pârâul ce îl vezi la intersecția DN 18 la urcarea spre Gutâi cu drumul spre Mogoșa și Șuior, exact traseul aproximativ al legendarului „tunel pe sub Gutâi”.

Interesant, pe traseu am mai găsit un pârâu ce se simțea în largul lui, avea debit chiar mare, e izvorul de la Românești, tot din zonă carstică, ce curge bine de tot, la care fac coadă sătenii din zonă, cu remorci cu cuburi de 1000 de litri. Ce spun sătenii de pe traseu? Cam același lucru, în Libotin, Rogoz, Lăpuș, Coroieni, Valea Chioarului, Românești, Boiu, Dumbrăvița etc. “…îs gata recoltele, de-acum degeaba plouă, îs arse, îs cam gata. Nu ne alegem cu nimic aproape. Abia avem apă de dat la animale, iar pentru ea mergem să căutăm izvoare și stăm la rând cu bidoane. Și asta zilnic, cei ce au animale. Zilnic!”