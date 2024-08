Paradoxuri care se transformă în comedii. Umane, din păcate

Parcă era mai bine pe vremea Olimpiadei, aveai ce comenta despre lucruri ce se întâmplau, ce aveau loc, acum am rămas doar cu ce zic politicienii. Geme fluxul de știri cu pilde de prostie macră nu sacră, de tupeu infinit și de lipsă de respect pentru cetățean, venite din zona politico-administrativă. Unele, din păcate, ne costă.

Circulă o glumă sadică pe Internet, pusă pe o poză cu clanul Soprano: Care e diferența dintre Guvern și crima organizată? Una e organizată. Așa se face că acum avem primării falimentare, în pragul alegerilor. Că nu sunt bani de salarii pe alocuri. Și dacă aveți impresia că ne adresăm “românește românilor”, vă înșelați. Uite, 40 din cei 44 de foști membri ai cabinetului Trump din mandatul anterior refuză să-l susțină. Au lucrat cu el, îl cunosc, înțeleg ce e acolo. În schimb, îl susține cel care se jura că n-o va face, Robert Kennedy, un democrat ce se retrage din candidatura inutilă pentru a-l susține pe Trump. De unde și reacția presei americane: “Robert susținându-l pe Trump e ca și cum e-coli ar susține diareea”.

Și-acum, la oile noastre. Ne ajută o pagină foarte bine documentată, Defense Romania. Care face constatări ce reies dintr-un discurs al fostului ambasador american (Zuckerman) în România. Zice că nu suntem “aliați perfecți” și că facem greșeli drastice, poate voite. Exemple? CSAT a acceptat să livreze un sistem Patriot Ucrainei, care n-a ajuns nici azi că…se opune Armata. Am cumpărat 7, avem 4 din care doar două funcționale. Doi la mână. Producătorul chinez de camere de supraveghere Hikvision, boicotat în SUA și Europa pentru că s-a dovedit că preia controlul camerelor vândute și spionează, e foarte bine primit în România, are camere în birouri guvernamentale, baze militare, ba și la Cotroceni. Lenovo, altă companie chineză, participă la construirea rețelei 5G în România deși… iar miroase a spionaj. Alta? Se fac lucrări de modernizare și extindere a bazei militare Mihail Kogălniceanu, unde stau americanii și nu numai. Cine face lucrarea? Strabag, o firmă austriacă ce aparține de fapt oligarhului rus Oleg Deripaska, apropiat lui Putin. Parcă ai un nod în gât cumva, nici nu știi cum s-o iei. Inocență, prostie sau trădare?

Dar hai să plecăm de la noi, c-o să ne considerați conspiraționiști și anti-cine-știe-ce. Revenim la paradoxuri mondiale, da? Se face o fabrică Tesla imensă lângă Berlin. Tesla, mașini electrice, eco-bio-tralala. Pentru asta, s-a ras o pădure de 500.000 de copaci. Serios? Hai la ruși. Drone ucrainene au atacat un depozit de petrol la Rostov care a ars zile la rând. Pompierii s-au dus, există înregistrare, se aude pe filmare: Hai să mergem, acolo nu mai e nimeni în viață. Între timp, doi preoți ruși s-au dus în câmp alături și…se roagă pentru stingerea incendiului! Elveția, doar e țară civilizată, ministrul lor de Finanțe tocmai ne urechează, pe noi-Europa și pe SUA, că am fi inconștienți, la ce datorii externe adunăm. Elveția, cea care face selecție de idei pentru cum să scoată din lacurile lor celebre armamentul și muniția de război aruncată după al Doilea Război Mondial încoace. Stați așa, parcă fuseseră țară neutră…

Și stăm și ne crucim. Suntem prostiți de proști, suntem mințiți de mincinoși. Cum așa? O fi datorită concluziei Eurostat, cum că populația Planetei nu mai citește, ia de bun știri TV și de pe net. Cică media europeană ar fi de 50 de cărți pe an per locuitor (avem dubii serioase…). România? Evident la coada clasamentului european, cu vreo 30 de cărți pe an per român. Ne dați voie să nu credem o iotă din statistica incredibil de optimistă? Nu de alta, dar l-am cam combate pe Petre Țuțea, cel puțin în cazul de față.

“Generația mea a debutat în euforia realizării României Mari și a murit în închisorile comuniste. Voi, care nu ați trecut prin închisori, știți cum arată și cei care închid și cei închiși. Aveți o perspectivă totală. Tineretul de azi e net superior generației noastre. Și asta pentru că nu este ușor pentru el, în climatul ăsta fioros, așa cum ne-a fost nouă, într-o lume mai normală. Păi noi am trăit sub regalitate, scriam pe Palatul regal “De închiriat” și nu pățeam nimic! A venit bolșevismul rus cu armele peste el, peste tineret, și el se scutura la mal ca rața de apă. S-a văzut acum în răscoala din ’89… Generația actuală e grea de glorie. Ca să te scuturi de bolșevism în plin bolșevism – păi cum se cheamă asta?” (Petre Țuțea – Cugetări memorabile).

Idealism, maestre, n-ai urmărit continuarea poveștii…