Sezon nou și în Liga 5

În acest final de săptămână, debutează un nou sezon în Liga 5, cu 2 serii, fiecare cu câte 9 echipe.

Anul competițional 2024/2025 vine în Liga 5 cu schimbări în sistemul competițional. Aceasta se va derula în prima fază tot în două serii organizate după criteriul geografic, Seria 1 și Seria 2.

Echipele vor juca un prim campionat regulat format dintr-un tur. După care primele patru echipe din fiecare serie vor forma Liga 5 Play-Off, restul grupărilor vor continua competiția în Liga 5 Play-Out.

Liga 5 Play-Off se va disputa tur-retur, iar Liga 5 Play-Out se va juca într-un singur tur. Primele două echipe din Liga 5 Play-Off vor promova pentru sezonul 2025/2026 în Liga 4 Clasic, dacă îndeplinesc condițiile. Primele două echipe din Liga 5 Play-Out promovează pentru anul competițional următor în Liga 5 Elite.

Programul etapei 1

• Seria 1

Sâmbătă, 31 august, ora 17: Voința Târgu Lăpuș – Gloria 1999 Chechiș

Duminică, 1 septembrie, ora 17: Măgura Coaș – Viitorul Culcea-Săcălășeni; Fulgerul Lăschia – Rapid Satu Nou de Sus; Speranța Cernești – Viitorul Cupșeni. UAC Europe stă.

• Seria 2

Sâmbătă, 31 august, ora 17: ACS Satu Nou de Jos – AS Ulmeni 2023; Unirea Arieșul de Pădure – AS Mireșu Mare.

Duminică, 1 septembrie, ora 17: AS PHP Iadăra – Athletic Remetea Chioarului; Speranța Fersig – Măgura Codrului Oarța de Sus; Viitorul Gârdani stă.