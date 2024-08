Remus Diaconu și-a autodepășit limitele în Ungaria: 24 de ore încontinuu, într-o competiție de rezistență fizică

Băimăreanul Remus Diaconu, liderul spartanilor maramureșeni, a reușit o performanță deosebită la Hurricane Heat 24 HR, în Ungaria, la Börzsöny – Királyrét. Este una dintre cele mai dificile competiții de anduranță din cadrul conceptului internațional Spartan Race – Spartan Extreme Endurance CEU.

Remus a fost singurul maramureșean prezent la această competiție plină de provocări și ce este și mai important a fost unul din cei 29 de supraviețuitori, reușind să treacă peste toate obstacolele în cele 24 de ore.

Competiția din Ungaria care a avut ca temă „Egiptul Antic” a reunit 31 de participanţi din diferite părți ale lumii. Dintre aceștia, 29 au reușit să supraviețuiască și să finalizeze cu brio această su­per provocare de 24 de ore fără somn, pe o distanță de 42 km și peste 1.300 metri diferență pozitivă de nivel acumulată, cu misiuni comune, probe individuale, multe exerciții, provocări și obstacole.

Remus Diaconu a enu­merat câteva dintre probele pe care le-a avut de trecut: căratul unui bolțar de 20 kg, pe o distanță de peste 20 km, Burpees în apă, alergare, multe flotări, abdomene, fandări și alte exerciții fizice solicitante și extenuante, realizarea unei încălțăminte din fân și bandă adezivă care urma să fie purtată de participant, formarea de piramide din bolțarii cărați, tăiat lemne și formarea unui dispozitiv antic de cărat bolțari etc.

A doua zi, Remus Diaconu a mai participat la o competiție Hurricane Heat 4 HR din cadrul aceluiași eveniment, de această dată a fost doar de 4 ore și cu siguranță mai accesibilă din perspectiva dificultății și duratei.

Ambele competiții au reprezentat “o luptă continuă cu mine însumi pe care am câștigat-o și cu siguranță sunt mult mai pregătit să împăr­tă­șesc și să susțin ceea ce am făcut până în acest moment”, a accentuat Remus.

Băimăreanul s-a declarat mulțumit că a reușit să transmită un exemplu pozitiv și concludent că DA, “dacă ne dorim cu toată ființa ceva și facem pași concreți în acea direcție cu alocarea de suficientă energie și timp se poate materializa”.

“Cea mai importantă competiție este cea cu tine însuți, iar atunci când reușești să te autodepășești, să înveți me­reu, să-ți depășești propriile limite, să-ți învingi fricile, să devii o versiune tot mai bună pe drumul performanței calită­ții vieții spre Înțelepciune și Evoluție vei simți cu adevărat rostul, esența și gustul existenței tale aici pe pământ. Contează cât de departe vei urca pe podiumul trăirilor și evoluției călătoriei existențiale, nicidecum cât de puternic sau de rapid ești, fizic vorbind, cât de influent sau bogat material ai fi tu în comparație cu ceilalți” – a punctat Remus Diaconu.