În Maramureș • Peste 300.000 euro pentru programele Erasmus, în anul școlar 2024-2025

“Avem o creștere semnificativă a programelor Erasmus”, spune inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, prof. Mihai Pop. Finanțarea obținută prin fondurile Erasmus+ de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, pentru anul școlar 2024-2025 este de 308.000 euro. Prin intermediul acestei finanțări, 180 de cadre didactice din școlile din județ vor beneficia de stagii de formare în străinătate și mobilități de tipul job shadowing.

În anul școlar 2023-2024, 54 de cadre didactice, din 28 unități de învățământ, au participat la cursuri de formare și mobilități de tip job shadowing în Norvegia, Malta, Grecia, Austria și Italia.

La nivelul județului există 8 unități școlare care dețin Acreditare Erasmus+, în domeniul VET: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare. În domeniul Educație Școlară: Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Tăuții de Sus, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, Școala Gimnazială „Victor Babeș” Baia Mare, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean deține 3 acreditări Erasmus+: în domeniul Educației Școlare, VET și domeniul Educației Adulților, în calitate de consorțiu școlar, realizând mobilități Erasmus+ pentru cadre didactice din toate școlile din mediul rural, pentru liceele tehnologice, școli profesionale și școli care implementează programe de tipul „A doua șansă”. Prin intermediul acestor acreditări Erasmus+ se vor implementa proiecte de mobilități cu elevi și cadre didactice în anul școlar 2024-2025

În domeniul „Educația Adulților” sunt implementate proiecte Erasmus+ și de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Baia Mare.

În județ se mai implementează și alte Proiecte Erasmus+ de scurtă durată: Education Boost with Erasmus, Healthy Life Calls You/Now is Time to Move, Overcycling ‒ restoring the environment, EDU-PRACTIC, Game Based Learning for All, DigimobE+ pentru competențe și pregătire orientată spre viitor!, Erasmus+ Informatica nu are granițe.