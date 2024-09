Investiţii în Maramureş pentru producerea energiei „verzi” în exploataţii

Oficiul judeţean pentru finanţarea investiţiilor rurale (OJFIR) Maramureş precizează că în judeţul nostru s-a primit ajutor de stat pentru investiţii în capacităţi noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și al industriei alimentare, de câteva milioane bune de euro.

Schema de ajutor de stat din cadrul sectorului agricol şi al industriei alimentare care are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în producția și/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv: solară și eoliană, pentru sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară. Aceasta se aplică pentru proiectele care vizează: realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate; realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate. Beneficiarii direcţi sunt întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agroalimentare); întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF); organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI).

Concret, la nivelul judeţului Maramureş s-a depus spre finanţare, în cadrul sesiunii din perioada 20 noiembrie 2023-15 februarie 2024, un număr de 16 cereri pentru tot atâţia beneficiari, cu o valoare eligibilă de 6.208.686 euro.