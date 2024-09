În Maramureș • Aproape 44.000 de preșcolari și elevi vor primi fructe și lapte în școli

La nivel național, pentru anul școlar 2024-2025, a fost aprobată suma de 760.241.000 lei ca buget pentru implementarea Programului pentru Școli al României. Astfel, 6.176.000 lei sunt destinați pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 38.163.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 370.676.000 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.163.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 217.063.000 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație.

În anul școlar 2024-2025 vor beneficia prin Program de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și măsuri educative aferente acestor produse, un număr de 1.908.231 preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special. În județul Maramureș vor fi 43.938 de beneficiari.

Pentru acordarea de fructe, județul Maramureș are nevoie de 2,2 milioane lei, în timp ce pentru cornuri și lapte, suma vizată este de 8,5 milioane lei.

„Plata ajutorului financiar din Fondul European de Garantare Agricolă se face de Agenția de Plăți și Intervenție Agricolă în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație. Dacă până la data efectuării plăților au fost declanșate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungește până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată”, se precizează într-o informare a Agenției de Plăți și Intervenție Agricolă Maramureș.

În anul școlar 2024-2025, disponibilul de produse achiziționate în cadrul Programului pentru școli al României neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului de preșcolari și elevi din instituția de învățământ respectivă, astfel încât instituțiile de învățământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.

Deocamdată nu se știe dacă preșcolarii și elevii maramureșeni vor primi de la începutul anului școlar produsele livrate prin programul național sau acestea se vor distribui pe parcurs. „Este aceeași problemă a achiziției care se face la Consiliul Județean. A început în aprilie, nu știu cum au făcut achiziția. Soluția ar fi achiziția multianuală, dar este contestată de fiecare dată. Sunt mulți agenți economici care doresc să se implice și cred că acolo se blochează, la achiziție”, a punctat inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, prof. Mihai Pop.

În anul școlar 2023-2024 au beneficiat de produsele distribuite în 9.134 de instituții de învățământ 1.131.330 preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special.