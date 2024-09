Recalcularea pensiilor a scos în stradă peste 500 de foşti mineri din Maramureş

Foştii mineri din Maramureş s-au mobilizat ca pe vremuri şi au ieşit în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de recalcularea pensiilor. Peste 500 de pensionari care au activat în minerit şi în metalurgie s-au adunat în faţa Casei Judeţene de Pensii Maramureş pentru a-şi striga ofurile.

În faţa sediului a fost prezentă şi Lucica Onea, directorul executiv al instituţiei judeţene, care a supravegheat la buna desfăşurare a protestului. Nu a durat mult protestul în faţa Casei de Pensii, pentru că foştii mineri s-au încolonat şi s-au deplasat prin zona centrală a Municipiului Baia Mare, trecând prin faţa sediilor PSD şi PNL, prin faţa companiei Remin, iar ultima oprire a fost la Prefectura Maramureş.

„Jos Guvernul!”, „PSD este PCR!”, „Jos Guvernul trădător!”, „PSD şi PNL au creat mizerie!”, „Jos incompetenţii!”, au fost câteva dintre lozincile scandate de protestatari pe străzile Municipiului Baia Mare. Mai mult, aceştia i-au scos vinovaţi pentru actuala situaţie pe premierul Marcel Ciolacu şi preşedintele ales al Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. Tocmai de aceea, protestatarii au decis să treacă şi prin faţa sediilor partidelor politice aflate la guvernare, dar nu a fost zărit niciun lider sau membru politic. În drumul lor spre Prefectură, protestatarii au trecut şi prin faţa Companiei Remin, observând că în timp ce cândva era „un fanion al Băii Mari, clădirea e acum într-o stare jalnică”.

Ultima oprire a fost la Prefectura Maramureş, acolo unde foştii ortaci au rostit discursuri, au ascultat Imnul Minerilor şi au cerut sprijin de la autorităţile maramureşene pentru a li se repara nedreptatea ce li s-a făcut prin eliminarea grupelor speciale de muncă şi implicit prin diminuarea sumelor înscrise pe decizia de recalculare a pensiilor. De asemenea, minerii au ţinut un moment de reculegere în amintirea foştilor colegi.

„Această lege este nedreaptă. Nu trebuie să fim sancţionaţi. Aceşti oameni nu au pensii speciale, au pensii pentru care unităţile au contribuit cu o sumă mai mare decât cei care au lucrat în alte unităţi. Este incorect. Vom ataca în instanţă această tăiere de pensii. Poate că domnul premier Ciolacu consideră că minerii trăiesc prea mult. Atunci să ne pună la zid şi să ne execute, dar să nu ne execute veniturile. Aşa au făcut şi în 2006 când au închis mineritul şi ne-au cerut să ne trimitem copiii în străinătate”, a declarat liderul Cartel Alfa Maramureş, Florin Hossu.

Unul dintre protestatari a arătat că pensia i-a fost diminuată scriptic cu 55%.

„Eu am peste 24 de ani şi 8 luni lucraţi în minerit. Mi-au tăiat din pensie mai mult de jumătate. Acum am pensie de suprafaţă. Am lucrat în grupa I, numai sub pământ. Am lucrat la Mina Borşa. A fost foarte greu. Munca din minerit este foarte grea. Nu mai spun câţi au murit, numai pe câţi i-am văzut murind sub ochii mei. Eu am lucrat sub pământ ca şobolanul. E o ruşine mare. Nu mai sunt tânăr. Ne numărăm pe degete câţi am rămas din minerit”, a spus Ioan Ieremeş.

Şi cei din metalurgie se află într-o situaţie similară. „Şi metalurgia a fost în Baia Mare, să-şi aducă aminte. Mi s-au tăiat vreo 200 lei din pensie. Eu am lucrat la Romplumb. Multora li s-au tăiat pensiile. Am muncit 35 de ani. A fost foarte greu de muncit. Eu sunt saturnist cronic. Grupele nu ni se recunosc. Eu am cotizat la beneficiul acesta, ăsta e un drept câştigat. S-au chinuit să taie pensiile speciale, grupa I e grupă specială, uite că au găsit formula. Noi suntem specialii, ei sunt cei care au muncit”, a adăugat Dorel Szilagyi.

Foştii mineri sunt decişi să atace în instanţă legea prin care li se diminuează pensiile, chiar şi numai pe hârtie. În plus, aceştia ameninţă că îşi vor continua protestele la sediile partidelor politice dacă nu se va ţine cont de nemulţumirile exprimate.