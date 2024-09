Scandal la Centrul medical din Baia Sprie

Medicul Liviu Titus Pașca, fost senator, se află în centrul unui scandal după ce un părinte care și-a dus copilul la Urgență a fost nemulțumit de atitudinea lui.

Concret, luni seara, în jurul orei 22, părinții s-au prezentat la Camera de Gardă de la Baia Sprie cu un copil de aproximativ 7-8 ani, care căzuse și s-a ars, accidental, la față. Medicul a considerat că arsura nu a fost gravă și a folosit un cuvânt mai puțin potrivit pentru a descrie starea copilului, lucru care i-a enervat pe părinți. Mama copilului a postat pe rețelele sociale filmulețul în care atât medicul, cât și părinții au un schimb de replici mai puțin academic. Familia se pare că era din Tăuții de Sus, însă acest lucru, precum și vârsta și identitatea copilului sunt incerte, deoarece părinții nu au acceptat să-l înregistreze în registrul cabinetului medical, deși, conform medicului, a primit îngrijirile medicale.

Medicul Liviu Titus Pașca a declarat pentru Graiul Maramureșului că scandalul a pornit după ce el s-a exprimat cu privire la rana cu care s-a prezentat minorul. „Luni, când am fost de gardă la Centrul de permanență, pe la 10-10 şi un sfert (seara, n.r.), eram în camera de gardă. Asistenta era în sala de tratament, am auzit voci, am ieșit din camera de gardă și m-am dus către cabinet și acolo erau 4 sau 5 persoane cu un copilaș de 7-8 ani, cam așa. Doamna asistentă îl cură­ța la obrazul drept. Avea ca o escoriație. Doamna l-a curățat, l-a dat cu un unguent antiinflamator și antibiotic și am zis că e bine copilul, că e un caca-maca. Adică nu e nu știu ce serios. Și s-au agitat și au scos telefoanele (să filmeze, n.r.)”, a explicat medicul. De asemenea, mai spune el, copilul a primit îngrijirile necesare.

„Doamna asistentă a vrut să cheme poliția, dar am zis să nu facă atâta agitație. Copilul a primit îngrijire, dar ei au lăsat de înțeles că noi nu l-am îngrijit. Le-am zis să meargă la medicul de familie și să continue tratamentul dacă e nevoie. Ei nu au vrut să îl înregistrăm pe copil, dar toate cele necesare le-au primit”, mai spune Liviu Titus Pașca.

Centrul de permanență din Baia Sprie asigură urgențele pentru pacienții din zona orașului Baia Sprie și localitățile limitrofe.