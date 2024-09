Cea mai mare pensie din minerit în Maramureș: 17.459 lei • Pensia medie a foștilor mineri, dublă față de pensia medie a pensionarilor din județ

Protestul minerilor maramureșeni din 4 septembrie a scos la iveală pensiile uriașe încasate de persoane care au ocupat funcții de conducere. La nivelul județului Maramureș, cea mai mare pensie încasată de o persoană care a activat în minerit se ridică la 17.459 lei.

Pe de altă parte, oficialii Casei Județene de Pensii Maramureș au arătat că pensia medie a celor care au activat în minerit este undeva la 4.815 lei, asta în condițiile în care la nivelul județului, pensia medie a celor care își încasează drepturile bănești de la bugetul asigurărilor sociale pentru care au contribuit este de doar 2.124 lei.

În evidențele Casei Județene de Pensii Maramureș figurează 11.156 de pensionari care au lucrat în subteran. Oficialii Casei Județene de Pensii Maramureș au arătat că, din totalul acestora, 5.000 de persoane vor beneficia de creșteri la pensii. Pensia medie a acestei categorii este de 4.815 lei. Cel mai mare cuantum al pensiilor este încasat de cei care au ocupat funcții de conducere în minerit. “Cea mai mare pensie din categoria acestor pensionari este de 17.459 lei”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș, Lucica Onea.

Reprezentanții instituției județene au explicat că supărările oamenilor au apărut din cauză că pentru perioadele de necontributivitate nu se mai acordă puncte de stabilitate. Totuși, foștii mineri au fost asigurați că pensiile lor nu vor scădea.

“De exemplu, dacă au beneficiat de plăți compensatorii după 1 aprilie 2001. Nu se mai regăsesc la stagiul contributiv pentru care se acordă punctele de stabilitate. Sporul la vechime în muncă. O persoană a lucrat 20 de ani în condiții speciale sau în grupa I are 10 ani în plus la vechime. Acei 10 ani se vor regăsi la stagiul necontributiv. Tot așa se întâmplă și la grupa a II-a de muncă sau la condiții deosebite de muncă. Și atunci oamenii s-au gândit că au lucrat mai mult decât a apărut în decizie și au apărut unele neînțelegeri”, a explicat directorul adjunct al Casei Județene de Pensii Maramureș, Vasile Ghișe.

La rândul său, directorul executiv al instituției județene, Lucica Onea, a accentuat: “Nu primesc pentru perioadele necontributive puncte de stabilitate. Au lucrat 20 de ani. Li s-au adăugat 10 ani. Fiecare care a lucrat în grupa I specială li s-au adăugat 6 luni la un an. Ei au contribuit practic 20 de ani. Legea nouă aduce un echilibru și astfel toți pensionarii să poată beneficia de o pensie mai mare”.

Directorul adjunct a mai completat că pentru aceste persoane urmează să fie introduse în aplicațiile informatice “toa­te adeverințele cuprinzând sume necontributive, ori în minerit avem acordul, orele suplimentare, al 13-lea salariu și diferite premii. Toate acestea nu au făcut parte din calculul pensiei. După ce vom introduce toate aceste sume în aplicație informatică va crește numărul de puncte de pensii, apoi vom înmulți cu 81 lei. În fiecare an valoarea punctului de referință se modifică”, a mai explicat Vasile Ghișe.

Peste 500 de pensionari care au activat în minerit și în metalurgie au protestat în 4 septembrie, în fața Casei Județene de Pensii Maramureș. De la instituția județeană, foștii mineri s-au încolonat și s-au deplasat prin zona centrală a Municipiului Baia Mare, trecând prin fața sediilor PSD și PNL, prin fața companiei Remin, iar ultima oprire a fost la Prefectura Maramureș.