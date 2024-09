Binecuvântări la începutul anului școlar

Elevii Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare și-au început anul școlar, așa cum o fac de peste trei decenii, cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, săvârșită de un sobor de preoți slujitori ai sfântului locaș, împreună cu preoții cadre didactice ale Seminarului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a asistat și a adresat un scurt cuvânt de binecuvântare elevilor și părinților seminariștilor.

„Cu binecuvântarea lui Dumnezeu începem un nou an școlar 2024-2025, care anul acesta este așezat, iată, sub ocrotirea Maicii Domnulu, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustini. Este a doua zi după sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, când sunt cinstiți Sfinții, Drepții și Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana. Am putea să interpretăm a ceastă frumoasă și minunată alăturare începutul anului școlar cu sărbătorirea Sfinților, Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana ca și argument pentru educație. Educația se face în familie, așa cum Maica Domnului a primit primele noțiuni de la cei doi Părinți Sfinți și Drepți și temători de Dumnezeu, apoi a fost dusă la templu, unde a primit restul învățăturilor sfinte ale Sfintelor Scripturi și hrană cerească de la înger și inspirație dumnezeiască de la Dumnezeu pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața ei curată și fără de prihană. Așa și învățământul nostru românesc, care este de inspirație creștină, să nu uităm că primele școli au fost în tinda sau incita bisericilor sau a mănăstirilor, întotdeauna începe din biserică, cu atât mai mult cu cât suntem o școală vocațională, școală teologică, deci Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare începe anul școlar întotdeauna în sfânta catedrală cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cu slujba de Te-Deum și cu binecuvântarea acestui nou început al claselor de seminar, avem două clase paralele, și la Seminarul Teologic avem 170 de elevi. S-a alăturat și liceul de Științe ale naturii, fostul liceu sanitar, care are și el în total 170 de elevi, și mai are la post liceală cam 100 de elevi, deci avem peste 460 de elevi și 50 de profesori: 20 de profesori la Seminarul Teologic și restul profesorilor sunt la liceul sanitar. Avem o școală care pune accent pe educația duhovnicească, pe educația religioasă, pe cultura creștină și credința străbună, pe valorile noastre sfinte. Mulțumim lui Dumnezeu că s-au întors sănătoși toți elevii. Sunt și părinții lor, care participă cu bucurie la debutul noului an școlar. Totdeauna vin cu ei la catedrală. E o atmosferă frumoasă, pentru că aici în catedrală este, de fapt, academia duhovnicească. Aici învață să cânte, aici învață să vorbească, aici învață ce însemnează frumosul dumnezeiesc, frumosul divin, ce însemnează o Liturghie solemnă, ce însemnează biserica plenară, pentru că în Catedrala Episcopală întotdeauna slujbele se săvârșesc după toată rânduiala mănăstirească. Binecuvântăm pe toți elevii și elevele, că avem și clasă de asistență socială și binecuvântăm și elevele, cele mai multe sunt eleve la liceul sanitar, ca anul acesta să aibă parte de sănătate, de înțelepciune, de lumină, de spor și ajutor sfânt de la Dumnezeu, să fie așa cum sunt, de altfel, model, poartă uniforma specifică, atât fetele, cât și băieții, mai ales elevii seminariști, dar și fetele care sunt la Seminarul Teologic, poartă uniforma specifică și sigla Seminarului, ceea ce-i diferențiază de elevii din alte școli și i-am îndemnat și îi îndemnăm întotdeauna să fie lumină pentru ceilalți elevi din alte școli, unde sunt multe probleme, dar datorită unei societăți secularizate și înstrăinate de valorile creștine. Școlile noastre teologice și profesorii de Teologie, elevii și studenții se cuvine să fie lumină pentru ceilalți elevi, așa cum se spune frumos în cărțile sfinte, că îngerii sunt lumină pentru monahi, iar monahii sunt lumină pentru creștini, tot așa, elevii seminariști, profesorii de Teologie, studenții noștri teologi trebuie să fie lumină pentru ceilalți, model de urmat, pentru că în acest fel să se slăvească numele lui Dumnezeu și Lumina lui Hristos să fie răspândită în lume. Slavă lui Dumnezeu pentru toate”!

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, inspector școlar pentru Religie, Pr. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului, Pr. Călin Stoica, secretarul tehnic al Seminarului, Pr. Viorel Bud.

Răspunsurile la strană au fost date un grup de elevi, sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan, inspector școlar pentru muyică.

Părintele director Florin Hoban a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la începutul noului an școlar.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”