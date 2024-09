Sfânta Liturghie Arhierească de hram la biserica din Rozavlea

Duminică, 8 septembrie 2024, praznicul Nașterii Maicii Domnului și duminica dinainte Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ca de fiecare dată la această sărbătoare de când a fost așezat în treapta Arhieriei, în localitatea natală Rozavlea de pe Valea Izei, a binecuvântat noua icoană a hramului bisericii și a rostit cuvânt de învățătură.

„De peste cinci decenii, în localitatea istorică Rozavlea Maramureșului de pe Valea Izei se săvârșește o mare sărbătoare, se ține o mare sărbătoare de hramul cestei biserici, anume praznicul Nașterii Maicii Domnului, care este legată și de sfințirea acestei monumentale biserici, în 1971, de către Patriarhul vrednic de pomenire Iustinian Marina, alături de Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului și de Teofil, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. A fost un eveniment istoric atunci și atunci s-a statornicit ca în fiecare an să fie prezent un Ierarh, de la Cluj, în primul rând, și apoi, după ce a reînviat Episcopia Maramureșului și Sătmarului, n-a lipsit niciodată Ierarhul de la această sărbătoare, Înaltpreasfințitul Justinian și apoi noi, din 1994, am venit cu mult drag în mijlocul credincioșilor din satul nostru, din comuna noastră natală. Este o localitate mare Rozavlea Maramureșului, are aproximativ 3.000 de suflete și sunt împărțiți în trei parohii. Această parohie din centru, care are cei mai mulți credincioși, aproximativ 2.000, apoi este Parohia din Șesu Mănăstirii, cu aproximativ 700 de credincioși, și Parohia de pe Sâlța, ceea ce a devenit satul Sâlța, cu aproximativ 300 de credincioși. Este o localitate frumoasă, cu tradiții minunate, cu port adevărat, cu credință multă și puternică, pe care și-o manifestă în duminici și sărbători și sunt fericiți și binecuvântați de Dumnezeu că au fost vizitați de doi patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în 1971 de Patriarhul Iustinian Marina și în 2003 de către Patriarhul vrednic de pomenire Teoctist al României, care a venit împreună cu Patriarhul Petros al VII-lea al Alexandriei Egiptului și au, tot de hram, tot de Nașterea Maicii Domnului, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența a foarte multe mii de credincioși ai Maramureșului întreg de pe toate văile: Valea Izei și a Vișeului, Valea Marei și a Cosăului. Acum am revenit din nou, spre bucuria credincioșilor, a Părinților care păstoresc aici. Părintele Vasile Cozma, care păstorește aici în centru, are bucuria ca în fiecare an Sfânta Liturghie să fie prezidată de Ierarh. Ei au lucrat foarte frumos la biserica aceasta, fapt pentru care, la 50 de ani, în 2021, am târnosit Sfântul Altar și am resfințit lucrările de înnoire, împrejmuirea bisericii. Acum au zugrăvit această minunată icoană a hramului, așezată spre închinarea credincioșilor, că așa se cuvine ca toate sărbătorile de hram să fie așezată icoana hramului la închinarea credincioșilor, că așa este rânduiala și tradiția bisericii noastre. Noi nu avem aici Sfinte Moaște, pentru că sunt în cimitirele noastre pline de Sfinți și de Mărturisitori ai credinței noastre ortodoxe strămoșești, dar avem bisericile noastre de lemn voievodale, suntem în Maramureșul Voievodal, și avem sfintele icoane pe care le cinstim, le venerăm și în fața cărora ne închinăm. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru întâlnirea frumoasă de astăzi, este o vreme cu soare, nici prea cald, nici prea rece, cum este mai potrivit pentru Sfânta și Dumnezeiasca sărbătoare și dăm slavă lui Dumnezeu că atât cei rămași, cât și cei plecați, sunt peste 40 la sută și din această localitate, ca din Maramureșul întreg, care sunt plecați în țările Europei pentru un trai mai bun. Atât cei rămași, cât și cei plecați își păstrează credința ortodoxă strămoșească, își păstrează cultura creștină, își păstrează graiul și limba străbună, își păstrează portul și tradițiile noastre sfinte, ceea ce însemnează că înțeleg care este puterea prin care ne apărăm identitatea noastră națională, culturală și creștină și Maica Domnului să-i binecuvinteze pe toți, atât pe cei care au fost astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cât și pe cei care sunt plecați și deja s-au întors la locurile de muncă și vor fi, probabil, astăzi în rugăciune împreună cu noi, prin faptul că se transmite direct Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și, cu lacrimi în ochi și cu credință multă și evlavie sfântă, vor urmări Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și Maica Domnului să reverse toate darurile acestei sfinte sărbători, să împlinească rugăciunile credincioșilor și să ocrotească pe elevii care încep, iată, mâine un nou an școlar. Anul acesta începe în 9 septembrie anul școlar 2024 – 2025. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

În drum spre Altarul de Vară, unde a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoanei hramului, așezată lângă Altarul de Vară, s-a închinat și apoi a urcat pentru oficierea Sfintei Liturghii. Toți credincioșii prezenți la hram, câteva mii, s-au închinat fiecare din ei la noua icoană sfințită.

Soborul a fost alcătuit din Pr. Vasile Cozma, paroh, Pr. Simion Smicală, din Parohia Rozavlea – Sâlța, Pr. Ioan Florin Vlad, din Parohia Rozavlea – Șesu Mănăstirii, Pr. Drd. Adrian Dobreanu, director Media On Line, Protos. Iosif Petra, egumenul Mănăstirii Dragomirești, Pr. Grigore Andreica, protopop onorific al Vișeului, fost paroh, Pr. George Daniel Magdău – Șieu Centru, Pr. Ioan Iusco – Șieu Cuvioasa Parascheva, Pr. Gavriș Vancea din Săliște Centru, Pr. Sorin Ferenț din Botiza, Pr. Marian Bilț, din Baia Mare, fiu al satului, Pr. Nicolae Pintea – Săliște Buleni, Pr. Călin Șimon – Strâmtura Valea Satului, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, care a cântat o priceasnă la Chinonic, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

În timpul Sfintei Liturghii au fost rostite rugăciunile pentru începutul anului școlar, deoarece mâine, 9 septembrie, este prima zi de școală din noul an școlar 2024-2025.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

S-au rugat împreună cu credincioșii primarul Vasile Mârza, al comunei Rozavlea, și Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul județului Maramureș.

La sărbătoarea hramului au venit, după obiceiul locului, procesiuni de la Șieu și de la Strâmtura.

Cuvântul de învățătură

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre contextul praznicului Nașterii Maicii Domnului în lumina oglindirii Sfinților Părinți ai Bisericii, ai tradiției și concluziile pe care le tragem din acestea:

„Biserica o cinstește pe Maica Domnului cu o cinstire și iubire nemărginită. De ce? Pentru că se împlinește profeția pe care Maica Domnului a făcut-o la întâlnirea cu Elisabeta în zona muntoasă a Iudeii, de unde era familia Sfântului Ioan Botezătorul, și a zis, când a venit Maria: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și ascultând-o, că a zis că a săltat pruncul în pântecele ei, Fecioara Maria a rostit o profeție: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură sufletul meu de Mântuitorul că a căutat spre smerenia robei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Toate neamurile pământului o iubesc și o fericesc pe Fecioara Maria. Protestanții și neoprotestanții n-o cinstesc, dar poate un miliard și jumătate de creștini, Biserica Apuseană, Bisericile Ortodoxe o cinstesc pe Maica Domnului… Toate mamele își doresc să aducă pe lume, ca și Zaharia și Elisabeta pe Ioan Botezătorul, ca și Ioachim și Ana pe Maica Domnului și apoi ca și Fecioara Maria un Fiu cu Har, să crească cu înțelepciunea și cu harul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și e începutul anului școlar și de aceasta ne rugăm să le dea Dumnezeu înțelepciune la tinerii noștri. Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl îndeplinesc pe el. Sărbătoarea de azi și cinstirea pe care o aducem Maicii Domnului ne aduce în stare de fericire pe toți. Toți suntem fericiți de către Mântuitorul, iubindu-I mama și ascultând-o și ascultând poruncile lui Dumnezeu și glasul Evangheliei.”

Pr. Vasile Cozma, paroh: „Astăzi Maramureșul Voievodal a îmbrăcat straie de sărbătoare, când toți maramureșenii, cu mic, cu mare, de pe Valea Izei și nu numai, și-au îndreptat pașii spre biserica noastră din Rozavlea, unde am sărbătorit hramul Nașterii Maicii Domnului. L-am primit în mijlocul nostru pe Preasfințitul Episcop Iustin, fiul satului, ne-am rugat, ne-am bucurat și a fost o zi binecuvântată, plină de lumină și de har. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și celor care au ales să fie astăzi în rugăciune cu noi rugăm pe Maica Domnului să-i binecuvinteze, să-i ocrotească și copiilor care încep noul an școlar să le dea minte bună, înțeleaptă și binecuvântare dumnezeiască.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”