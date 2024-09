A doua etapă, a doua victorie

CSM Odorheiu Secuiesc – CS Minaur Baia Mare 25-27 (15-16)

CS Minaur s-a întors cu toate punctele din deplasarea de la CSM Odorheiu Secuiesc și are un debut de sezon presărat de succese. În epilogul rundei 2, băimărenii au învins luni seara în fieful nou promovatei cu 25-27 (15-16), după o partidă în care gazdele au pus serioase probleme oponentei, însă merită specificat faptul că nici Minaur nu a avut o evoluție care să-i și să ne încânte.

Gruparea din Odorheiu Secuiesc abordează mult mai bine începutul de meci și conduce cu 5-3 (7). Minaur are prima reacție pe tabelă abia în minutul 16, când preia pentru prima oară avantajul – 7-8, însă nu are șansa unei desprinderi mai consistente. Amfitrionii mai conduc o singură dată, în minutul 26 – 13-14, iar până la pauză scorul devine favorabil formației antrenate de Alexandru Sabou – 15-16.

După ce echilibrul se menține și în debutul părții secunde, vine un interval de câteva minute excelente de care profită oaspeții și se distanțează la patru lungimi – 17-21 (40). Diferență menținută până în minutul 54 – 23-27. Gazdele dinamitează finalul de partidă cu două reușite – 25-27 (58), doar că Minaur are suficientă experiență pentru a tranșa victoria de partea ei, cu toate că rămâne ineficientă pe tabelă.

Sala Polivalentă din Odorheiu Secuiesc. Spectatori, aproximativ 900. • Arbitri: Constantin Bă­lan (Iași) – Ionuț Sa­vin (Vaslui). Observator FRH: Gheorghe Bejinariu (Pitești). Aruncări de la 7 m: 5-4 (transformate: 4-4; a ratat Putnoky). Minute de eliminare: 10-6.

• CSM Odorheiu Secuiesc: Eres (8 intervenții), Varo (2 intervenții) – Tornai, Szas 1, Zalevskyi 2, A. Dedu 1, Talas 1, Loic 6, Roșu, Katona 3 (1 din 7 m), Couveiro 2, Komporaly 2, Menyhart, Păunescu 1, Csibi 2, Putnoky 4 (3 din 7 m). Antrenori: Lorant Șipoș, Mozes Barna Palatka

• CS Minaur Baia Mare: Al-Khafadji (3 intervenții), Buzogany (o intervenție), Terekhov (8 intervenții, a apărat și un 7 m) – Kozakevych 8 (4 din 7 m), T. Botea 6, Kotrc 3, Dahlin 2, E. Pop 2, Mollino da Silva 2, Vujic 1, Vujovic 1, Nagy 1, L. Sabou 1, Burzak, Fotache. Nu a ju­cat: V. Pop. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș.

Rezultate etapa 2: Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara 30-25; Steaua București – AHC Potaissa Turda 31-35; ACS HC Buzău – CSM Focșani 29-25; CSM Bacău – CSM Constanța 28-32; CSM Făgăraș – CSM Vaslui 25-26; CSM București – CSU Suceava 30-29; CSM Odorheiu Secuiesc – CS Minaur Baia Mare 25-27.



Etapa 3: • Sâmbătă, 14 septembrie: CSM Vaslui – ACS HC Buzău; CSU Suceava – CSM Făgăraș; CSM Constanța – CSM Odorheiu Secuiesc; SCM Politehnica Timișoara – CSM Bacău (ora 11); CS Minaur Baia Mare – Steaua București (ora 17.30, Pro Arena). • Duminică, 15 septembrie: CSM Focșani – Dinamo București (ora 17.30, Pro Arena). • Miercuri, 18 septembrie: AHC Potaissa Turda – CSM București (ora 18).