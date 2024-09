Alături de elevi încă din prima zi de școală!

„Suntem alături de elevi, de cadrele didactice și de părinți în această zi festivă prilejuită de începerea unui nou an școlar”, anunță Jandarmeria Maramureș.

Jandarmeria Maramureș a fost prezentă la datorie în prima zi a anului școlar și a asigurat, așa cum face de obicei, liniștea și ordinea pentru ca elevii și cadrele didactice să-și poată desfășura activitatea în condiții de siguranță.

„Cu emoție și cu bucurie ne-am alăturat și noi festivităților organizate de unitățile școlare din județul nostru, unde am transmis gândurile noastre de susținere și de asigurare a elevilor, cadrelor didactice și părinților asupra faptului că Jandarmeria Maramureș rămâne același partener loial care se preocupă continuu de siguranța în școli și în proximitatea acestora, dar și de prevenirea producerii faptelor de natură să afecteze liniștea elevilor, cadrelor didactice și procesului de în­vă­țământ”, mai menționează reprezentanții Jandarmeriei Maramureș.

Prioritatea jandarmeriei este oferirea unui mediu sigur desfășurării procesului de în­vă­țământ în care fiecare elev să se simtă în siguranță.

De asemenea, ca în fiecare an școlar, se vor derula campanii de informare a elevilor și se vor desfășura activități preventiv-educative atât în perioada săptămânii “Școala Altfel”, cât și pe parcursul întregului an școlar.

Totodată, echipajele de jandarmi vor monitoriza și interveni zilnic în proximitatea unităților de învățământ, dar și pe traseele de deplasare către și dinspre unitățile de învățământ incluse în itinerarul de patrulare pentru a preîntâmpina producerea unor fapte antisociale și pentru a oferi un cadru sigur pentru elevi, părinți și cadre didactice.

Totodată, Jandarmeria Maramureș îndemână elevii să manifeste un comportament adecvat în relație cu colegii sau cu dascălii lor, să respecte regulamentele școlare în vigoare și să manifeste precauție în relația cu persoanele necunoscute.