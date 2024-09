Anul școlar a debutat cu clasicele discursuri, dar și cu… parada modei

Noul an școlar a debutat ieri, 9 septembrie, cu festivitățile specifice acestui moment. Peste 50.000 de elevi au început școala în județul Maramureș. La aceștia se adaugă încă 13.000 de copii care vor frecventa creșele și grădinițele din județ.

Ca în fiecare an, a fost evidentă aglomerația de pe străzile din urbe, iar terasele și localurile au fost împânzite de tinerii care s-au reîntâlnit după vacanța de vară. La fel ca în anii trecuți, elevii au venit cu buchete de flori pentru dascăli. Unii au fost chiar mai calculați: au decis să cumpere un singur buchet pentru în­vă­țătoare sau diriginte.

Festivitățile din unită­țile de învățământ s-au desfășurat după același scenariu clasic.

Directorii au rostit mesajul conducerii Inspectoratului Școlar Județean și le-au urat bun venit copiilor. Spre deosebire de anii pre­cedenți, în unele școli, festivitatea s-a des­­­fășurat pe repede îna­inte, fără rugăciunile de binecuvântare a noului an școlar, dar cu mesajul polițiștilor care dau asigurări că vor contribui la siguranța elevilor.

Ca de obicei, discursurile rostite la deschiderea noului an școlar nu au stârnit interesul elevilor, așa că pe fundal s-a auzit zumzetul discuțiilor dintre învățăceii reîntorși la școală. Nu a lipsit nici „parada mo­dei”. Dacă în cazul micuților din în­vă­ță­mân­tul primar și gimnazial, decența e la ea acasă, fetele de la liceu nu au ezitat să-și expună decolteurile, spatele gol sau să îmbrace fuste minuscule pentru a atrage atenția celor din jur. Elevii trebuie să știe că, din acest an, școlile pot impune și un cod vestimentar elevilor. Ministerul Educației a lăsat însă la latitudinea fiecărei unități de învățământ ce piese vestimentare sunt interzise școlarilor.

De altfel, noul an școlar începe cu o serie de reguli noi. În structura anului școlar 2024-2025, elevii vor primi câte o notă la purtare după fiecare modul de curs încheiat. Astfel, copiii vor avea 5 note la purtare, care se vor calcula și va rezulta o singură medie. Tot din această toamnă, părinții vor putea cere socoteală profesorilor pentru notele acordate elevilor. La rândul lor, elevii vor putea completa o fișă de feedback pentru profesori. Apare și interdicția pentru profesori de a face meditații cu elevii cărora le predau la clasă. Ministerul se bazează însă, în acest caz, numai pe reclamații venite din partea părinților sau elevilor. Noua lege prevede, de asemenea, un consilier școlar la fiecare 500 de elevi. O altă regulă importantă: telefoanele mobile vor fi interzise în timpul orelor de curs. „Elevilor le este interzis să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs, inclusiv în timpul activită­ților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învă­ță­mânt, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic, în timpul pauzelor sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ. Pe tot parcursul programului școlar, telefoanele mobile ale elevilor sunt depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă, la care are acces profesorul diriginte sau directorul unității de în­vă­ță­mânt, iar în lipsa acestora cadrul didactic desemnat să efectueze serviciul pe școală”, se precizează în lege.

Noul an școlar însumează 36 de săptămâni. Anul școlar 2024—2025 este structurat astfel: Modulul 1: 9 septembrie – 25 octombrie 2024; Vacanța de toamnă: 26 octombrie – 3 noiembrie 2024; Modulul 2: 4 noiembrie – 20 decembrie 2024; Vacanța de iarnă: 21 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025; Modulul 3: 8 ianuarie 2025 – 7 februarie 2025, 14 februarie 2025, sau 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene; Vacanța de schi/mobilă: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie— 2 martie 2025; Modulul 4: 17 februarie 2025 – 24 februarie 2025, sau 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025; Vacanța de primăvară: 18 aprilie 2025 – 27 aprilie 2025; Modulul 5: 28 aprilie 2025 – 20 iunie 2025; Vacanța de vară: 21 iunie 2025 – 7 septembrie 2025. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025; Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025.