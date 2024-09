Geme Planeta. Noi ne vedem de tâmpenii și de autorii lor

Harta lumii e o imagine pe care ar fi bine s-o avem constant în fața ochilor. Însă adusă la zi. Și da, însângerată cu dezastrele naturale și cu conflictele petrecute la momentul scrierii acestor rânduri. Nu e război numai în Ucraina sau în fâșia Gaza. Nu e secetă numai la noi și nici incendii majore.

Conform listelor la zi, la acest moment sunt șase conflicte armate majore pe Planetă, cu peste 10.000 de morți/an. Conflictul din Myanmar ce datează din 1948, cel arabo-israelian tot din 1948 încoace, insurgența din Maghreb din 2002, războaiele drogurilor din Mexic din 2006, războiul ruso-ucrainean din 2014, război civil în Sudan din 2023. Stați așa, că abia ne-am încălzit. Alte 15 conflicte aparent mai mici au loc în Columbia, Afganistan-Pakistan, insurgențe în Irak, în Afganistan, în Congo-Rwanda, conflicte armate în Rio pentru controlul în favellas, conflictele nomazilor din Sudan, Boko Haram în patru țări africane, Siria separat, Yemen, Etiopia, Haiti etc. Mai avem 20 de conflicte minore în curs, cu sub 1000 de morți/an. Locul 1 la morți/an e disputat de 4 ani încoace de Ucraina cu 95.000, Etiopia cu 109.000, Afganistan cu 42.000, Mexic cu 32.000.

Dar să ieșim din zodia războiului. Sa trecem la dezastre naturale. Site-ul reliefweb.int arată o hartă a lumii efectiv răvășită. La timpul prezent! Inundații în Camerun, Nigeria, Libia. Febră Dengue în Panama. Inundații în Ciad, Guinea, Sudanul de Sud, Taifunul Gaemi în Filipine. Alunecări de teren în Etiopia. La fel în India. Uraganul Beryl. Secetă în Siria și inundații în vecini, în Libia, deodată? Africa e efectiv roșie de puncte pe hartă, unde nu e boală, e inundație ori secetă, culmea. În Mongolia e Dzud, un fenomen specific de îngheț după secetă, animalele mor de foame pe câmpuri în păduri. E iar an istoric de răvășire a naturii, record de secete, incendii, călduri istorice, taifunuri.

Dar ce facem NOI între timp? Politică. Bla-bla. În Ucraina se testează arme ale tuturor națiilor și producătorilor. Se dau cu arme chimice. Apoi cumpărăm grâu și porumb și floarea-soarelui. De acolo. Dar liderii lumii? Cităm din Donald Trump: “Dacă tot gândești fără o direcție anume, măcar gândește la nivel mare”. De altfel, în campania electorală din Statele Unite se luptă Normalul cu Anormalul, nu două partide. Rusia? În Rusia se adună boschetari, se îmbracă în haine militare și se trimit pe front. Și așteaptă rezultate. Cităm și din Vladimir Putin, da? „Niciun lucru legat de necesitatea luptei împotriva terorismului nu poate fi un argument pentru restrângerea drepturilor umane”. Interesant… Și tot el. „Cu cât este mai puternic Statul, cu atât mai puternic e individul”. Să nu uiți s-o spui mamelor cu sicrie la poartă. Dar ajunși în zonă de conflict, să nu uităm să cităm din mult-așteptata carte a generalului candidat Nicolae Ciucă. „Nu scriu rândurile astea ca să bravez. Eram comandant și mi-am condus unitatea cum am știut mai bine. Nu mă simt un erou pentru că am fost față în față cu moartea”. Și mai cităm dintr-un clasic și gata. „Voi avea toleranță zero față de drepturile omului!” Marcel Ciolacu.

În tot acest timp, Planeta pare a îngenunchea. Iar Noi așteptăm soluții. De la Ei.