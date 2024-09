Verificări la școlile din județ

Pentru a se asigura că anul școlar începe fără probleme, oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au efectuat mai multe vizite în teren. Concluzia inspectorului școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș (ISJ), prof. Mihai Pop, a fost că nu sunt probleme deosebite, astfel că în 9 septembrie, elevii s-au putut bucura de debutul noului an școlar, în condiții normale.

În periplul său prin județ, prof. Mihai Pop a poposit la trei unități de învățământ din Baia Mare: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” și Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș”. De asemenea, au fost verificate spațiile din Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare, cât și cele din internatul Liceului Teoretic „Emil Racoviță”, în care vor func­ționa șapte clase de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare.

„Menționez că, deși niciuna dintre aceste clădiri nu a fost reabilitată, s-au făcut eforturi substanțiale pentru ca școala să înceapă în condiții decente pentru toți elevii”, a punctat inspectorul școlar general.

Vizita oficialului ISJ a inclus și școlile din Șomcuta Mare și Finteușu Mare, unități aflate în plin proces de reabilitare. „Copiii din clasele primare din Șomcuta Mare sunt relocați, întrucât clădirea este în plin proces de reabilitare. Trei clase sunt relocate la Buciumi, patru clase vor studia într-o clădire din Șomcuta Mare, iar celelalte trei clase în clădirea școlii din Finteușu Mare, unde funcționează deja o grupă de grădiniță și o clasă de învățământ primar. Deși au apărut informații în spațiul public că aceste spații nu sunt conforme, pot da azi asigurări că toate cele trei spații oferă condiții foarte bune pentru desfășurarea procesului educațional”, a adăugat prof. Mihai Pop.

Conducerea ISJ a mai arătat că „la Școala Gimnazială «Dr. Teodor Mihali» Boiu Mare, deși este șantier, întreaga comunitate educațională s-a mobilizat pentru ca anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții. Sălile de clasă sunt finalizate, iar dotările de ultimă generație au fost livrate și vor fi instalate în cel mai scurt timp”.

Verificările au inclus și Școala Gimnazială din Cernești. „După ce am văzut și spațiile primitoare pentru preșcolarii din Cernești și Fânațe, am vizitat structura Tres­tia, școală în care activitatea didactică se desfășoară în două schimburi din lipsă de spațiu. Ce m-a impresionat aici a fost atât deschiderea și implicarea cadrelor didactice, cât și exemplul de toleranță și empatie din comunitate. Lucrurile sunt mai complicate la structura Ciocotiș a Școlii Gimnaziale Cernești, care se află în plin proces de reabilitare. În prima săptămână de școală, elevii din Ciocotiș vor desfășura activități în cadrul programului „Școala altfel”, urmând ca, din a doua săptămână de școală, elevii să intre în sălile reabilitate”, a punctat prof. Mihai Pop.

Reprezentanții ISJ s-au mai deplasat la Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Băiuț, Școala Gimnazială și Grădinița cu Program Normal Lăpuș, Școala Gimnazială Cupșeni și structura Libotin, Școala Gimnazială „Florea Mureșanu” Suciu de Sus, Școala Gimnazială „Ben Corlaciu” Groșii Țibleșului și Școala Gimnazială Botiza.