Asistență medicală pentru cei fără medic de familie

În cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare funcționează Serviciul Asistență Medicală Comunitară care oferă asistență dedicată persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical și social sau celor aflate în risc de excluziune socială.

„Acest serviciu esențial este proiectat pentru a asigura că toți cetățenii, indiferent de situația lor, au acces la îngrijiri medicale de calitate”, afirmă responsabilii DAS Baia Mare.

Asistența medicală comunitară este disponibilă pentru persoane cu venituri sub pragul sărăciei, șomeri, persoane cu nivel de educație scăzut, persoane cu boli cronice sau în faze terminale, care necesită tratamente paleative, gravide și gravide cu risc medico-social, persoane în vârstă, copii sub 18 ani, părinți singuri și familii monoparentale. De asemenea, persoane aflate în risc de excluziune socială, persoane de etnie romă și alte grupuri vulnerabile identificate la nivel comunitar, persoane cu dizabilități sau cele care necesită tratament la domiciliu și nu sunt înregistrate pe lista vreunui medic de familie.

Persoanele defavorizate sau fără medic de familie, eligibile

Tot aici se pot prezenta persoane fără medic de familie, beneficiarii de servicii sociale în cadrul programului ASISOC.

„Colaborăm strâns cu instituții de sănătate locale pentru a oferi cele mai bune servicii posibile (…). Acest efort coordonat asigură că fiecare persoană vulnerabilă din Baia Mare primește îngrijirea și sprijinul medical de care are nevoie, contribuind la o comunitate mai sănătoasă și mai inclusivă. Asistența medicală comunitară nu doar că tratează afecțiuni, ci și construiește punți către o viață mai bună pentru toți membrii comunită­ții noastre”, mai precizează oficialii DAS Baia Mare.

Pentru a beneficia de serviciile oferite de Serviciul Asistență Medicală Comunitară, persoanele interesate trebuie să depună actele necesare la sediul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, Strada Dacia nr. 1 sau la sediul serviciului, situat pe Str. Ioan Slavici nr. 1B.

Documentele necesare sunt: actul de identitate, acte medicale, acte care să dovedească faptul că persoana beneficiază sau nu de servicii de asistență socio-medicală. Persoanele care fac parte din categoriile de persoane vulnerabile cu domiciliu în Baia Mare sunt eligibile pentru acest serviciu.