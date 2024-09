Dezbatem şi noi sau n-avem destul sânge pentru asta?

Ar fi nefiresc să nu dezbatem şi noi…dezbaterea. Soarta democraţiei (şi nu sunt cuvinte mari) stă din păcate în alegeri prezidenţiale petrecute la mii de kilometri de noi. Soarta Europei de Est, la fel, poate a întregii Europe. A Asiei apăsate de China, la fel. Şi dacă tot veni vorba de noi, oare la noi se vor găsi candidaţi cu destul sânge în…ei să participe la o dezbatere televizată? Fără cască sau hai, fie şi cu cască şi şoptitori? Ca să nu se trezească iar cu surprize de final…vă mai amintiţi? Replici istorice care au schimbat soarta alegerilor. Noi, comuniştii. Ce aţi căutat azi-noapte la Sorin Ovidiu Vântu? Credeţi în Dumnezeu, dle Iliescu? Hai că ne e dor…

Dar să revenim la dezbaterea televizată dintre candidaţii din Statele Unite. Donald Trump a fost mai coerent decât e de obicei, deci…cască. Kamala Harris e aşa cum e, calculată şi sigură. Ex-procuror, nu? Donald a dat înainte cu migraţia, bazându-se pe voturile albilor şi pierzând din start celelalte. Interesant, propria soţie e imigrantă. Nu s-a spus. Kamala a insistat pe misiunea de a opri divizările din societate şi de a reda Americii liniştea. Un mesaj subliminal inversat, folosind exact defunctul „make America great again” împotriva propriului iniţiator. Bună mişcare strategică! Mai mult, Kamala a urmărit să-l înfurie pe Donald. Cu ce? Şi le-au măsurat! Nu, serios, nu râdeţi. Audienţele de la mitinguri, prezenţele la mitinguri. Ceea ce l-a înfuriat pe Trump, care a început cu clasicele-i afirmaţii fără urmă de discernământ. E deja plin Internetul de glume la adresa haitienilor imigranţi care ar mânca animalele de companie celor din statul Ohio. Apoi, a numit-o pe Harris marxistă şi a revenit, spunând că migranţii au făcut valuri de crime violente. Omiţând că mai toate atacurile la şcoli ba inclusiv cel împotriva sa au fost făcute de „americani verzi”.

Ei, şi-acum la oile noastre. Iertată ne fie expresia.Vom avea şi noi o dezbatere televizată între cei mai de seamă „doritori” de preşedinţie? Deo­camdată, se întreţin singuri, la televiziunile preferate, cu moderator, ba pe banii Dvs. Nu fac monolog, dar nici dezbatere nu e, ţinând cont că moderatorii au întrebări pre-gătite pe hârtie. Clientul nostru, stăpânul nostru? Mă rog… Deo­camdată, s-au perindat Geoană (destul de mult, foarte şi prea prezent pe la toate buletinele de ştiri şi analizele politice ale vremii), mai recent Ciolacu. În schimb, Ciucă l-a preferat pe Mircea Dinescu, cu taraf şi…hai să ne abţinem. Nefericită alegere pentru un electorat presupus mai elevat, cel de dreapta. Acum, aşteptăm firesc şi revenirea lui Tatulici, nu? Poate mai face un joc şi Tucă, vedem ce mai zice Guşe… şi ne întoarcem de unde am pornit. Avem şanse mici spre nule de a vedea o dezbatere televizată între finalişti. Deşi dacă e să stăm strâmb şi să judecăm drept, am vrea să vedem câte o dezbatere Ciolacu-Lasconi, Simion-Şoşoacă, Hunor-Şoşoacă, Geoană-Ciolacu, Ciucă-Simion. Ar fi delicioase. Şi da, ne-ar lămuri, ca dezbaterea de aseară pe americani, dacă au cu cine vota.

Cât despre candidaţi…avem pentru ei un citat. Aşa, mobilizator. Ca să ne ofere dezbaterea… „Victoria este obiectivul principal al războiului. Dacă ea întârzie, armele se tocesc şi moralul se macină. Când trupele vor ataca oraşele, ele vor fi la capătul puterilor”. (Sun Tzu-Arta războiului)