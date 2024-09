Investiţii majore în curs în Bârsana. A prins contur şi dotarea şcolilor

Comuna Bârsana are în curs reţele de canalizare cu finanţare Saligny, primarul Teodor Ştefanca ne spune că reţelele sunt făcute în Năneşti şi se lucrează în centrul de comună acum.

La fel, în curs e şi o extindere de reţele de apă. Prin PNRR, se fac dotările cu mobilier şcolar şi cu tehnică IT. Edilul ne spune c-a fost el însuşi surprins de cum arată clasele şi la ce nivel ajunge învăţarea. Drept pentru care am vizitat o şcoală, poza vorbeşte de la sine.