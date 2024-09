Adversari abordabili în etapa a treia

Vineri și sâmbătă în Seria 10 a Ligii 3 se vor consuma meciurile din cadrul rundei 3. Ambele echipe din Maramureș vor evolua în ziua de sâmbătă, de la ora 17.00.

CS Minaur Baia Mare va juca acasă cu Olimpia MCMXXI Satu Mare, adversar care nu a început deloc bine sezonul, cu două eșecuri și cu 11 goluri încasate, fapt ce i-a trimis automat pe ultima poziție. În schimb, trupa de sub “Dealul Florilor” va fi la primul meci după plecarea principalului Francisc Dican (secund la Poli Iași), însă va aborda jocul din postura lideră a seriei. Se preconizează a treia victorie a stagiunii, singurul semn de întrebare fiind diferența de scor cu care se vor impune elevii pregătiți din această etapă de Romulus Buia.

CSM Sighetu Marmației se deplasează pentru a cuceri toate cele trei puncte la Vulturul Mintiu Gherlii. Băieții lui George Zima nu vor avea o misiune simplă, care vor avea de depășit obstacolul unei suprafețe de joc deplorabilă, dar totodată și un adversar care are cu un punct în plus față de formația maramureșeană, în urma remizei cu Diosig (1-1) și a succesului de la Viitorul Cluj (3-0). Dar cu toate acestea, CSM Sighet este favorita acestei întâlniri și vrea să-și recupereze punctele pierdute etapa trecută în derbyul județean cu Minaur (0-1).

Program etapa 3

• Vineri, 13 septembrie, ora 17: Sănătatea Cluj-Napoca – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca; SCM Zalău – Crișul Sântandrei.

• Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17: CS Minaur Baia Mare – Olimpia MCMXXI Satu Mare; Vulturul Mintiu Gherlii – CSM Sighetu Marmației; CSM Olimpia Satu Mare – ACS Diosig.