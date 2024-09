Asociația Asco Forall lansează proiectul „Conectat la viitor- sens și dezvoltare”

Asociația Asco Forall lansează pentru al treilea an proiectul de suflet, „Conectat la viitor-sens și dezvoltare”, prin care tinerii cu vârste între 14-19 ani din județul Maramureș vor beneficia de work­shopuri teoretice și practice de dezvoltare personală, gratuite. Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.

În perioada 15.09.2024 – 30.11.2024, peste 100 de tineri se vor înscrie și vor participa la peste 120 de ore de cunoaștere și autocunoaștere având ca scop dezvoltarea unor noi cunoștințe teoretice și practice din domeniile: psihoeducației, nutriției, adicțiilor, consilierii în carieră, igienei și sănătății fizice, emoțiilor și relațiilor, comportamentului și bully­ing-ului, gestionării emoțiilor și a stresului.

Cei dornici să participe trebuie să trimită mail pentru înscriere în care să-și manifeste intenția, la adresa: ascoforall@ gmail.com, și vor fi contactați.

Conceptul de autocunoaștere este un demers de conștientizare a limitelor, posibilităților și componentelor propriei personalități. Autocunoașterea va duce la construirea imaginii de sine, adică la modul în care fiecare dintre noi se percepe pe sine însuși. Cei care au o imagine de sine pozitivă au mai multă încredere în ei, sunt încrezători și duc la bun sfârșit sarcinile sau activitățile pe care le încep. Cei cu o imagine de sine negativă nu au încredere în forțele proprii, se tem de eșec și au rezultate slabe atât la școală, cât și în cercul de prieteni.

Gradul de autocunoaștere și imaginea de sine se pot observa ușor în comportamentul tinerilor, în felul în care fac față situațiilor noi, chiar și în modul în care reacționează și interacționează cu cei din jur.

“Toate studiile din ultimii 10 ani, dar mai ales cele din pandemie și postpandemie arată înrăutățirea semnificativă a stării psihice în rândul populației, iar pentru tineri și copii impactul a fost și mai semnificativ din cauza distanțării sociale, chiar lipsa cursurilor, lipsa socializării în spații deschise, de întâlniri, distracții etc. Apoi și creșterea nivelului de stres și anxietate în familie, instabilitate, îmbolnăviri, decese, toate acestea petrecându-se în momentul cheie al vieții lor.

Anii în care te dezvolți, crești, este perioada în care ai nevoie cel mai mult de stabilitate. Privind din orice punct de vedere (psihologic, social, spiritual, corporal), tinerii au nevoie de puncte sigure de sprijin (părinți, familie, prieteni, școală, sistem de învățământ și sănătate) dar analizând perioada prin care am trecut, pentru ei, toate acestea au fost percepute ca fiind nesigure.

Anii de liceu sunt printre cei mai importanți din viață, și prin acest proiect intervenim chiar în acest moment cheie” A declarat Florin Ioan Făt – psiholog/psihoterapeut și coordonator al proiectului.

Proiectul este organizat de Asociația Asco Forall cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Contact: Făt Florin Ioan – coordonator proiect. Număr de telefon 0756.155.310. Adresă de e-mail: ascoforall@gmail.com

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș