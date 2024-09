Expo-Flora va avea intrarea gratuită

Sărbătoarea Castanelor are loc în week­endul 20-22 septembrie 2024, iar Expo-Flora este un eveniment care nu a lipsit niciodată din cadrul acestor manifestări.

Spre deosebire de alți ani însă, anul acesta intrarea va fi gratuită. Serviciul Public Ambient Urban (SAPU) care organizează expoziţia arată că locul de desfășurare este Parcul Public Central din Baia Mare, cu intrare din Aleea Serelor, iar intrarea va fi gratuită.

Vor fi 27 de standuri expoziționale care vor avea amenajări peisagistice, obiecte de decor, ceramică etc. Alte aproximativ 20 de standuri vor avea vânzare de plante ornamentale.

Sărbătoare longevivă

Serviciul Public Ambient Urban organizează de peste trei decenii expoziția de flori „Expo-Flora Maramureș”, anul acesta urmând a se organiza cea de-a XXXIX-a ediție. „Manifestarea cuprinde trei secțiuni, o zonă de expoziție de flori, la care vor participa expozanți atât din țară, cât și din străinătate, deschisă publicului, o zonă de expoziție a carelor alegorice, respectiv o zonă de târg de flori, de unde iubitorii de plante își vor putea achiziționa exemplarele dorite. Se vor realiza și în acest an carele alegorice tradiționale care vor însoți parada de deschidere a evenimentului cultural Sărbătoarea Castanelor, putând să fie admirate în cadrul expoziției Expo – Flora Maramureș, pe parcursul celor trei zile de desfășurare. Pentru a păstra tradiția anilor anteriori, și în acest an Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare va amenaja un stand expozițional cu o suprafață de expunere mare”, a menționat organizatorul evenimentului.