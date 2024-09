Extreme meteo nemaivăzute în Maramureș

A mai trăit Maramureșul secete, temperaturi extreme, dar aparent niciodată ca până acum. Sâmbătă și duminică am avut zile cu 32-34 grade Celsius, ca marți pe Gutâi să înregistrăm pe bordul mașinii… 15 grade Celsius. Ploile anunțate nu au confirmat încă, drept pentru care avem secetă extremă.

Unul din locurile pe care le colindăm des ne-au dat o mostră de ceea ce se spune oficial a fi cel mai fierbinte an de la 1901, de la începerea măsurătorilor meteo. Este locul Balta Neagră din Defileul Lăpușului, unde cheile strâng râul între stânci, îl eliberează pe ambele părți ale unei insulițe, într-un vad pe care în luna mai a acestui an zburam efectiv cu barca de cauciuc. Vadul este efectiv uscat la acest moment, iar fotografiile pun în paralel aceleași locuri, deasupra vadului cu locul Balta Neagră și vadul efectiv în dreapta insulei, în acest septembrie și-n septembrie anul trecut.

Este aproape același șoc pe care l-am trăit acum doi ani când cu golirea acumulării Firiza, tot în an secetos dar un fenomen cauzat de mâna omului, prin golirea pentru reparații, nu de seceta extremă. Ea a venit abia ulterior. Zilele următoare anunță ploi, dar nu însemnate cantitativ, ceea ce anunță un pericol major pentru agricultura de toamnă, pentru viitoarele culturi, de asemenea pentru animalele sălbatice. Dar mai cu seamă, pentru consumul nostru de apă, dacă intrăm în iarnă și în îngheț așa. Imaginile vorbesc de la sine…

Azi 13 grade între Cavnic şi Băiuţ. În Băiuţ miroase a lemn ars, duduie sobele.