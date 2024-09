Înc-un pic şi bubuie. Nu drona. Economia

Punem dronele şi războaiele Altora de pe teritoriu Nostru deoparte şi ne raportăm la necazurile noastre. Analiştii economici ne avertizează…pe noi degeaba, pe Guvern aparent aşijderea, că avem toate condiţiile îndeplinite dinaintea crizei economice din 2008. Vă mai amintiţi? Şi atunci, Europa strângea cureaua, noi tot băţoşi, după care…dezastrul. Şi tot preocupări mărunte aveam şi atunci. Statutul CNSAS, alegeri locale în iunie, jocuri olimpice în China, alegeri parlamentare în noiembrie, În septembrie se declara criză financiară globală, după falimentul Lehman şi căderea burselor. Noi cu ale noastre, cu Băsescu, Boc, Mitrea şi compania.

Ce spun acum semnalele? Că avem deficit, că avem un dezechilibru major între importuri şi exporturi, că am cheltuit enorm şi o mai facem, în numele „bunăstării poporului”, cu pensii, salarii majorate, ajutoare sociale. Creşte salariul minim indiferent dacă firmele şi-l permit…ştiţi de ce? Cresc şi toate ajutoarele sociale…pentru alegeri. Şi tot aşa. Dar semne sunt…e deja decizie de reducere a cheltuielilor în primării, cu concerte, birotică etc. Fondurile guvernamentale şi culmea, cele europene vin cu ţârâita, investiţiile stagnează sau se plimbă ţeava prin şantiere. La iarnă, cresc iar preţurile la alimente, deja se fac anunţuri alarmiste meschine ale patronatelor în cârdăşie cu televiziunile, gen „va fi obligatoriu să creştem preţurile la…, din cauza secetei şi a concurenţei neloiale a Ucrainei”. Şi în decembrie, când cu bugetul pe 2025, vine factura. Nu, nu cea de la energie, pentru aia tremurăm în continuare.

Şi-acum, fapte. Din ştiri, să nu ziceţi că avem vedenii. Un ONG cere Guvernului să spună câte şcoli cu buda-n curte mai avem. După 30 de ani de investiţii. Preţul gazului în UE creşte şi a ajuns de cinci ori mai mare ca în SUA. Suntem de locul 4… de la coadă la salariul minim din UE, după noi doar Lituania, Ungaria, Bulgaria. Cităm din analiza Europa Liberă. „Deficit – La jumătate de an, peste 4%. Deficit estimat de Consiliul Fiscal la final de an: 8%. Datorie publică – 52% din PIB, aproape 180 de miliarde de euro, dublă față de acum zece ani, potrivit Ziarului Financiar. Dobânda e de 5,8%, printre cele mai mari din Europa, potrivit profit.ro. Mai rău decât România stau doar Ungaria, Italia și Grecia. Inflație – 5,8% în iulie, din nou primul loc în Europa, unde media e de circa 2,6%. Creștere economică – Produsul Intern Brut în trimestrul al II-lea din 2024 a fost, în termeni reali, mai mare cu doar 0,1% față de primul trimestru, potrivit INS. Datele arată o încetinire a creșterii economice, cu cifre sub prognozele guvernului și ale instituțiilor financiare. Evaziune – Ministrul Adrian Câciu, afirmă că evaziunea fiscală în România se ridică la 10% din PIB, adică 32-33 de miliarde de euro. TVA neîncasat – 37%, în timp ce media Uniunii Europene este de 5,4%, potrivit cursdeguvernare.ro. Colectarea veniturilor la buget – În primele cinci luni ale anului 2024 s-au colectat venituri bugetare nete în sumă de 175,19 mld. lei, în sume absolute cu 26,52 mld. lei mai mult decât în perioada similară din anul 2023. Cheltuieli majorare pensii – 10,5 miliarde de lei până la finalul lui 2024, spune ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Angajați la stat în 2024 – 1,3 milioane de angajați, dintre care doar jumătate lucrează în Educație, Sănătate și Apărare. România se situează pe locul patru în UE la cheltuiala cu bugetarii raportat la buget, cu 21,7%, potrivit FMI, preluat de Ziarul Financiar”. Miroase sau nu a bai mare?