Masă sănătoasă pentru toți preșcolarii din Satulung

Începând din acest an, toți preșcolarii din comuna Satulung vor beneficia de programul „Masă sănătoasă”, după cum anunță Primăria. Acest program are scopul de a asigura copiilor o alimentație sănătoasă și echilibrată pe parcursul zilei de școală.

„Ne dorim să sprijinim dezvoltarea armonioasă a celor mici și să le oferim condiții cât mai bune pentru educație și creștere. Programul «Masă sănătoasă» va fi implementat în toate unitățile de învă­ță­mânt din comună”, afirmă primarul Bujorel Vasile Mureșan.

De asemenea, el a mai arătat recent că toți elevii din clasele pregătitoare au beneficiat de programul „Primul ghioz­dan”.

„Consider că, pe lângă celelalte investiții care contribuie la bunăstarea comunității, este imperios necesar să venim în ajutorul familiilor prin programul «Primul Ghiozdan», aducând bucurie copiilor și, în același timp, contribuind la reducerea efortului financiar legat de începerea școlii.

Prin programul «Primul Ghiozdan», cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, am reușit să oferim tuturor copiilor din clasa pregătitoare (CP)câte un ghiozdan echipat, personalizat pentru fete și băieți! Ne bucurăm că putem fi alături de familiile din comuna noastră și să susținem educația copiilor într-un mod concret”, a explicat primarul.