Sâmbătă, Memorialul “ Alexandru Bela”

Sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 16, pe terenul sintetic “Aurel Vlaicu” din Baia Mare, se va desfăşura Memorialul “Alexandru Bela” la fotbal old-boys. La ediţia din acest an au fost invitate UTA “Bătrâna Doamnă” Arad, Sport Team Baia Mare, Neighbors Team Baia Mare şi Old Boys Atletic Mocira.

Programul jocurilor (sâmbătă, 14 septembrie): Neighbors Team – Sport Team (ora 16); Old Boys Atletic Mocira – UTA “Bătrâna Doamnă” Arad (ora 17); finala mică – ora 18; finala mare – ora 19.

Alexandru Bela este un fost arbitru din Maramureş cu peste 1.000 de meciuri arbitrate în întreaga carieră, din care 125 ale echipei Sport Team Baia Mare.