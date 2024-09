Trei din trei!

CS Minaur Baia Mare – Steaua București 27-26 (16-11)

CS Minaur Baia Mare a câștigat in extremis derbyul cu Steaua București, din etapa 3 a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Sâmbătă, în Sala Polivalentă ”Lascăr Pană”, băieții lui Alexandru Sabou s-au impus cu 27-26 (16-11) și ocupă temporar locul secund.

Steaua a avut inițiativa în confruntarea cu rivala doar în minutul 5 – 1-2, în rest meciul decurgând, pe tabelă, în favoarea băimărenilor, care au făcut o primă parte concludentă și au deținut un avans de cinci goluri la jumătatea disputei – 16-11.

Minaur a fost la fel de eficient și în primele 15 minute din partea secundă și a menținut o diferență constantă de patru, cinci sau șase goluri – 23-17. Lucrurile se complică pentru amfitrioni în ultimele 4 minute și 54 de secunde. De la 27-23 nu mai înscriem deloc, încasăm în schimb trei goluri – 27-26 (60), însă ultimul atac ne aparține și Steaua rămâne și după această etapă cu mâna goală, continuând să se înscrie în tiparele sezonului precedent, în speță la retrogradare. Minaur nu a făcut un joc strălucit, dar importante sunt adăugarea altor trei puncte la cele existente, după trei runde băimărenii având punctaj maxim.

Dacă din punct de vedere sportiv lucrurile funcționează formidabil, nu același lucru putem să spunem vizavi de partea financiară. Sportivii și antrenorii au de încasat restanțe salariale de patru luni de zile (în 25 septembrie se fac 5 luni!!!), iar dacă ne aducem aminte, în debutul sezonului precedent problemele au fost aceleași. La fel se întâmplă și la secția feminină, însă nimeni nu răspunde de bătaia de joc la care sunt supuși sportivii și colectivul tehnic. Se vorbește inclusiv de depunerea de memorii, aspect care nu ne-ar mira deloc, toți sportivii care au plecat de la Minaur, că vorbim de fotbal sau handbal (feminin și masculin), fiind nevoiți să-și depună memorii pentru a-și recupera salariile restante. Viorel Fotache a tras un semnal de alarmă imediat după victoria cu Steaua, reieșind clar faptul că există nemulțumiri evidente. ”Având în vedere situația, încă suntem bine cu moralul și încă reușim să ne concentrăm. Sper să ne păstrăm entuziasmul”, s-a rezumat să spună Fotache. Pe această cale, le cerem imperativ consilierilor locali să rezolve de urgență problemele financiare de la Minaur și să nu mai fie părtași, împreună cu conducerea primăriei, la bătaia de joc a clubului care papă, an de an, cel puțin 5 milioane de euro.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 1.000. Arbitri: Anton Drăgănescu (Târgu Jiu) – Florin Rădulescu (Drobeta Turnu Severin). Observator FRH: Gheorghe Năsturel (Reșița). Aruncări de la 7 m: 2-4 (transformate: 2-2; au ratat: Ghionea, Constantina). Minute de eliminare: 8-6.

CS Minaur Baia Mare: Anton Terekhov (9 intervenții), Hayder Al-Khafadji (3 intervenții, a apărat și 2 de 7 m) – Artem Kozakevych 5 (2 din 7 m), Stefan Vujic 4, Robert Nagy 3, Marcus Dahlin 3, Tudor Botea 2, Stevan Vujovic 2, Milan Kotrc 2, Anderson Mollino da Silva 2, Viorel Fotache 2, Lucas Sabou 1, Erik Leonard Pop 1, Ivan Burzak. Nu au jucat: Vlad Pop, Mihai Dobra. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș.

Steaua București: Admir Ahmetosevic (7 intervenții, a marcat două goluri), Alexandru Pașca, Ionuț Ciobanu nu a intrat – Krsto Milosevic 3, Gabriel Sebastian Burlacu 1, Ovidiu Irimia, Ștefan-Valentin Neagu 9, Valentin Ghionea 2 (1 din 7 m), Alexandru Mihai Tărîță 3 (1 din 7 m), Gheorghe-Sabin Constantina 1, Marko Davidovic 1, Cosmin Ilie, Milan Popovic, Vlad Leonard Bălan, Cătălin Octavian Bizău 4, Alex Andrei Hornet. Antrenori: Nedeljko Matic, Ștefan Laufceac.