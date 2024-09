Cum s-a făcut recalcularea pensiilor?

Casa Județeană de Pensii Maramureș informează pensionarii cu privire la formula de calcul al cuantumului pensiei. Practic, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR ).

Valoarea punctului de referință este de 81 lei până la 31 decembrie 2024. „Numărul total de puncte se obține prin însumarea punctelor aferente perioadelor contributive cu punctele de stabilitate și cu punctele aferente perioadelor asimilate și/sau necontributive. Valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică”, precizează directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş, Lucica Onea.

Noutatea în cadrul formulei de calcul o reprezintă punctele de stabilitate acordate pentru anii contributivi realizați peste 25 de ani. „La calculul numărului total de puncte se va adăuga și un număr de puncte de stabilitate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani după cum urmează: 0,5 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani; 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani; 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani. Numărul de puncte de stabilitate se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an. Punctele de stabilitate nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii”, a adăugat Lucica Onea.