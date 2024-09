Problema pensiilor foştilor mineri a fost din nou dezbătută la Prefectura Maramureş

La finalul săptămânii recent încheiate, la Prefectura Maramureş a fost convocată şedinţa comisiei de dialog social. Tema principală de discuţie a fost cea legată de problema pensiilor foştilor mineri, după recalculare. Aşa că, s-a mimat încă o dată dialogul social, în absenţa reprezentanţilor mass-media care nu au fost invitaţi nici de această dată, căci e mai bine să postăm pe reţelele socializare ce vrem noi, decât să apară şi o altă viziune.

La discuţii au fost prezenți Rudolf Stauder, prefectul Județului Maramureș, Ionel Bogdan, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Vasile Ghișe, directorul executiv adjunct al Casei Județene de Pensii Maramureș; Florin Hossu, președintele CNS “Cartel Alfa”, filiala Maramureș; Ștefan Petricean, președintele CNS Meridian, filiala Maramureș și reprezentanții asociațiilor de pensionari din minerit.

„Discuțiile s-au concentrat pe proiectul de lege depus deja la Senat de parlamentarii liberali Călin Bota, Cristian Niculescu Țâgârlaș și Florin-Alexandru Alexe, proiect prin care se înlătură inechitățile pentru pensionarii din grupa I de muncă și pentru cei care urmează să se pensioneze din această grupă”, a transmis liderul liberalilor maramureşeni, Ionel Bogdan.

El a mai adăugat în mesajul postat pe facebook că „anterior depunerii proiectului de lege în Parlament, am mai avut întâlniri de lucru cu reprezentanții pensionarilor din minerit din Maramureș și cu reprezentanții sindicatelor care susțin interesele angajaților din grupa I de muncă, în cadrul cărora am căutat soluții concrete pentru maramureșenii care au muncit din greu, iar acum s-au trezit cu pensiile înghețate pentru mulți ani de acum înainte”.

Participanţii la şedinţă au evidenţiat absenţa liderului PSD Maramureş, Gabriel Zetea. Aşa că, a fost încă o dată un bun prilej pentru a se face campanie electorală, în discuţie fiind aduse şi problemele salariale ale asistenţilor persoanelor cu handicap. „Legat de dezinteresul PSD pentru problemele reale ale cetățenilor, am discutat și despre faptul că PSD blochează o lege inițiată în urmă cu un an de parlamentarii liberali, Cristian Niculescu Țâgârlaș, Călin Bota și Florin Alexandru Alexe, privind problemele financiare cu care se confruntă cei care au în îngrijire persoanele cu handicap și care sunt batjocoriți constant, salariile lor nefiind plătite la timp. Aici ne raportăm la peste 90.000 de oameni din România, pe care PSD îi tratează cu indiferență”, s-a mai punctat în cadrul şedinţei.