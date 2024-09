Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Maramureșul (se) respectă. E respectat la rându-i?

Ideea revenirii asupra minorităților din Maramureș ne-a venit după „întoarcerea armelor respectului” împotriva ucrainenilor fugari pripășiți pe-aici pe la noi. Nu vă temeți, după turneul președintelui Zelensky prin țările vecine, în care i-a cerut pe bărbați înapoi, au fugit unde-au văzut cu ochii. Au rămas cei mai săraci, ce lucrează în zonă sau au afaceri de coordonat dincolo. Fel de fel de afaceri.

Dar să revenim la oile noastre. Potrivit Institutului Național de Statistică, populația județului Maramureș a scăzut de la 540.000 de locuitori în 1990 până la 450.000, în 2021. Noi, ca brazii, doar ne știm, am fo’ și-om fi p’aci. Dar ei, minoritarii noștri? Avem, conform recensământului cel mai recent, după cum urmează: ucraineni în 2021 – 25.600, maghiari 2021 – 23.100, romi 2021 – 11.800, germani 2021 – 548 de la 3400, evrei 2021 – 52, bonus mai avem 47 de armeni, 17 ruși-lipoveni, 15 sârbi, 14 slovaci, 13 turci, 10 greci, 10 polonezi.

Cu minoritatea noastră ucraineană, e clar. A fost și este cea mai cuminte, cea mai supusă, mai la locul ei. N-a cerut niciodată nimic, iar de nu i s-a dat (e nepermis să nu ai tu o făbricuță, o unitate de producție în strategia județului, un investitor,na…pe o vale a Ruscovei cu 20.000 de locuitori), s-au luat și s-au dus. Taie păduri prin Canada, lucrează pe șantiere, pe vapoare, unde apucă. Vin, culmea, și construiesc case tot acolo/aici, sus, la ei în munți. Tot respectul pentru ei. Mai subliniem o dată…n-am făcut mai nimic pentru ei.

Cu maghiarii am conviețuit în fel și chip. Ba ei deasupra, ba noi. Ba Laczi sus ba Mărie, ba Ionuc ba Ilonka. Am în­vă­țat de la ei multe, de la grădinărit la preparate culinare, la cuvinte neaoșe maramureșene, la mândrie. Dacă e să ne uităm bine la comunitățile ma­ghiare, pe cât sunt casele de cochete, cu curți, grădini, cu atât sunt comunitățile de modeste. Nu ai văzut înflorind de atâtea investiții guvernamentale nici Coltăul, nici Câmpulung la Tisa, Ba am permis ca satele maghiare, în felul lor cu specificitate frumoasa, să fie copleșite de alte minorități. Nici satele maghiare aparținătoare comunelor sau orașelor n-au înflorit din grija noastră. Sau de grija noastră. Așa că dacă așteptăm dragoste, plecăciuni, nu le vom primi de aici.

Comunitatea germană s-a subțiat de aproape dispare. A fost abuzată, deportată în Siberii îndepărtate, vândută de Ceaușeșscu, locul ei în comunitatea maramureșeană a dispărut efectiv. Au cele mai frumoase urme lăsate pe la noi, gen cimitirul țipțerilor din Vișeu sau civilizația lemnului de pe Vaser. Degeaba. I-am condamnat la…istorie.

Romii! Aproape se dublează ca numar de la recensământ la recensământ, iar cifrele sunt nerealiste oricum, foarte mulți se declară maghiari sau români. Sunt mult mai mulți. Și tot mai curajoși. Cei ce se ridică dintre ei se cred elite. O vedeți cu ochii Dvs la supermarketuri, pieţe și în zone publice, unde epatează. Aici se schimbă deja relația cu Statul român, comunitatea romilor este cea mai subvenționată, mai susținută material și mai încurajată minoritate. De la locuințe sociale la fel de fel de subvenții și ajutoare sociale, la locuri de muncă cu dedicație pentru minorități și cu subvenție de stat. La permisiunea de a construi ilegal, pe terenurile altora, fără avize, fără apoi a plăti taxe și impozite. Toate acestea, să ne iertați, pentru un amărât de vot. Care în curând se va întoarce împotriva celor ce au încurajat fenomenul. Nu mai durează până la următorul recensământ.

Evreii. Erau cu miile numai în Sighetu Marmației, apoi în fiecare comunitate din Maramureș, la început de secol XX. Au fost și ei abuzați de istorie, au plecat, unii au revenit.Puțini au rămas, drept dovadă mai sunt 52, spune recensământul. În Baia Mare n-am văzut de decenii vreun semn de viață la sinagoga lor, deși e pe un traseu circulat des. În Sighet au viață datorită celor plecați, a elitelor. Nici pentru ei n-am făcut mare lucru, e și normal să nu ne prea iubească. Nici n-au făcut-o, nici înainte.

În regulă. Și acum, înapoi la Stat și la județ. Cum se face atunci că nu dăm doi bani pe minoritățile cuminți și care ne stimează? Cum se face că ne dăm de-a dura pentru cei ce n-o fac. Exemple? A cui istorie se învață la licee în clasa 11-a? „Istoria evreilor.Holocaustul” se numește materia. Nu istoria Ucrainei, nici a Ungariei. Și nu, nici a migrației țiganilor în Europa ori a secolelor de sclavie inclusiv la noi, pe lângă mănăstiri. În cine investim cel mai mult? În comunitatea romă. Din motive mici, meschine, în nici un caz din dorința de incluziune. Spus direct, așa cum e Istoria de fapt, culegem ce-am semănat. Vom culege ce semănăm. În paranteză fie spus, tot respectul pentru toate aceste minorități și pentru altele nespuse/nescrise, fie ele nu naționale și de alt fel. Povestea de față „este despre” (expresie uzuală de limbaj de lemn din comunicate pompoase politicianiste) Noi, despre majoritari și despre abordarea Noastră.

Harry cel Potter și Cepele de aur

Pentru că de data aceasta n-am avut corespondent, nu mai avem informații secrete despre cine a fost cel mai beat de pe scenă la Târgul Cepelor, cu câți PSD-iști au fost mai mult decât liberali etc. Ce e clar e că partidele au fost la manifestări diferite. Liberalii au poze singuri, pesediștii la fel. Într-o singură poză, din greșeală, probabil fotograful a fost aspru sancționat, a apărut primarul de municipiu cu câțiva alți politicieni pe scenă. Cinste lor, vai de fotograf. Atenție, la fel s-a petrecut la Piatra fundamentală (nu de temelie, cum era firesc…) a unei grădinițe a Episcopiei. Au fost fix la același eveniment, cu același patriarh, dar în poze…să fim serioși. Fiecare cu fala lui. Dacă în loc de piatra fundamentală era cea filozofală, și în loc de Preasfințit era Harry al nostru, Potter cel din popor, oare făceau pozele împreună, omenește? Alohamora, frate!!!!

Fățărnicia la rang de Po-pulism

Ai tot fost la putere de o vreme, în felurite combinații. N-ai avut nici o treabă cu pensiile. Rețineți/reținem: bătrânii au lucrat o viață și au contribuit la Stat, acum vor pensii. Nu discutăm cât de mari și cât de justificate. Ceilalți fac la fiecare 4 ani aceeași fentă: înainte de alegeri cresc pensii, ajutoare etc. Atunci când ați împărțit ministere, trebuia să vă gândiți şi la asta. Acum, stânga face fenta cu care câștigă invariabil alegerile de 20 de ani. Dreapta se supără și contestă. Caută nod în papură. Cică „își bat joc de pensiile minerilor”. Serios? Minerii au avut și au pensii mari, peste medie, dintotdeauna, plus au infinit mai mulți ani de pensie decât alții. Un prieten spunea ironic de o rudă c-a lucrat la mină N ani și a luat de la Stat pensie de două ori mai mulți ani. N x 2 cum ar veni. Dar ați găsit unde să contestați…la pensiile minerilor. De ce nu la ale parlamentarilor? Ale primarilor? Viitoarele pensii ale notarilor? Ale polițiștilor sau magistraților? Ei? Până atunci, stimați politicieni de orice fel, de orice punct cardinal, nu uitați noul cuvânt de ordine: hashtag top fans. Da? Suntem de-a dreptul copleșiți de buna Dvs părere de sine și de proasta Dvs părere despre noi, cei Proști dar Mulți. Sau invers, vedem la alegeri.

Nu le puteam comasa?

Știm cât de abrupt sună, dar un cititor șugubăț ne-a dat sugestia… Oare nu se puteau comasa cele mai recente evenimente ale finalului de vară? Dacă se comasau incendiul cu Forța Țup și cu ploile? Era ca jocul cu Piatră/hârtie/foarfecă. Una se anula pe alta, nu? Ploaia bate incendiul, incendiul și ploaia bat blocajele în trafic, concertul bate rar ploaia și aproape niciodată incendiul. Da, știm cum sună. Dar eram ceva mai liniștiți, ne vedeam de zacuști și de suretit în tihnă.