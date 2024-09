În Bogdan Vodă • Investiții în educația copiilor

Primăria investește în educația copiilor din comună. În acest sens, toate instituțiile de învățământ au fost dotate cu toate cele necesare pentru noul an școlar.

„Educația și investițiile în educație au fost întotdeauna o prioritate pentru mine. Mi-am respectat astfel angajamentul de a sprijini educația pentru că în școală se construiesc modele pentru comunitate. Sălile de clasă și grupele de grădiniță sunt dotate cu mobilier nou, echipamente IT și materiale didactice achiziționate din fonduri europene. Prin proiectul Primul ghiozdan, finanțat de Consiliul Județean Maramureș, au fost achiziționate ghiozdane pentru copiii din clasa pregătitoare, împreună cu rechizitele de care au nevoie. De asemenea, programul Masă caldă va continua și în acest an școlar” – a explicat primarul Anuța Enea-Bizău.