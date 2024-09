La Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, toamna se numără rezultatele… Robocorns

Pentru echipa Robocorns, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, este momentul evaluării sezonului precedent.

„Am învățat să fim ino­vatori, să lucrăm sub presiune și să fim flexibili în fața schimbărilor neprevăzute. Am reușit să dezvoltăm strategii și soluții tehnice complexe care, la început, păreau aproape imposibile. Pe măsură ce am avansat, fiecare membru al echipei a contribuit la succesul nostru colectiv, aducându-și contribuția prin abilități și idei valoroase” – relatează echipa.

Performanțele Robocorns în cadrul competițiilor au reflectat toate aceste eforturi. „Am obținut premiul al II-lea pentru designul robotului în cadrul competiției regionale FTC, precum și alte distincții și premii în cadrul competițiilor amicale (Premiul I la Meet The Bolts, Winning Alliance First Pick la Robotics Fest, Premiul I la concursul „Dincolo de Științe” și la concursul „Xgen”)” – mai precizează cei din echipa de robotică.

Totodată, în această vară, pasiunea pentru robotică a fost împărtășită la peste 100 de elevi în cadrul unei tabere de vară „Robotics Education Camp” sub egida Asociației de Părinți a Colegiului Național Vasile Lucaciu, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș, în parteneriat cu Colegiul Național Vasile Lucaciu, Asociația Pirita Children și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

În ultima săptămână de tabără, echipa de robotică a fost vizitată de șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan, care a promis sprijin în dezvoltarea roboticii în Maramureș.