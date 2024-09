Unde se va desfăşura Sărbătoarea Castanelor?

Se anunţă un weekend cu petreceri pentru băimăreni, ocazionate de o nouă ediţie a Sărbătorii Castanelor. Iată locurile unde se va desfăşura evenimentul şi ce artişti vor urca pe scenă.

„Sărbătoarea băimărenilor, cel mai așteptat festival din Baia Mare, revine în acest weekend după un an de pauză și aduce pe scenele din oraș cei mai în vogă artiști români și spectacole de excepție. Programul artistic pe care l-am pregătit pentru ediția din acest an a Sărbătorii Castanelor este unul care să bucure inimile fiecăruia, iar artiștii care au răspuns invitației noastre sunt pregătiți să facă atmosferă. Anul acesta vom umple Bulevardul Unirii, Piața Cetății și Piața Libertății cu spectacole de teatru, muzică jazz, blues, rock și populară susținute de artiști locali și nu numai. Am pregătit, de asemenea, și nelipsitele „main events” din care vor face parte artiști precum Nicole Cherry, Vescan, Andra, Click & Găvrilă, Alexia, Mira, 3 Sud Est, Ami, Andia și Direcția 5. Evident, nu putea să lipsească regalul folcloric, susținut în exclusivitate de către artiști maramureșeni, cu sprijinul Ansamblului Folcloric Național Transilvania” – a spus primarul Doru Dăncuş.