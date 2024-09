Primăria Baia Mare va dona mobilier şcolilor din Solotvino

O delegaţie a municipiului s-a deplasat recent în Ucraina, la Solotvino, unde a vizitat o serie de instituţii ale statului ucrainean.

”Împreună cu câțiva colegi din primărie și aleși din Consiliul Local Baia Mare i-am vizitat recent pe frații noștri din comuna înfrățită Solotvino, Ucraina. Am discutat despre viitoare colaborări și proiecte transfrontaliere și am vizitat mai multe instituții publice: școli cu predare în limba română, instituții medicale, centre pentru servicii publice și altele. Am rămas impresionat de eforturile și dedicarea fraților noștri de peste Tisa, a ucrainenilor și a etnicilor români de a dezvolta această comunitate, de a păstra și prețui în același timp limba, cultura și tradițiile maramureșene și românești, fapt pentru care i-am felicitat. În perioada imediat următoare, municipiul Baia Mare va dona mobilier școlar pentru școlile din Solotvino, deși, cu ocazia acestei vizite, am fost impresionați de starea foarte bună în care se găsesc multe dintre instituțiile de acolo, inclusiv prin mobilierul școlar și condițiile pe care le oferă. Apreciez enorm munca și devotamentul omologului meu, Vasile Iovdi, primarul comunei Solotvino, omul pe care îmi place să îl numesc «fratele meu mai mare». În aproape patru ani de mandat, a realizat cât alții în patruzeci! Se vede mâna de gospodar și claritatea viziunii sale, fiind omul potrivit la locul potrivit” – a spus primarul Doru Dăncuş.

Proiectul transfrontalier care a stat la baza întăririi legăturilor dintre cele două autorități, denumit SAFE FUTURE, a fost un pas important în construirea unei relații puternice între comunitatea noastră și cea ucraineană. Ca urmare a acordului de înfrățire semnat recent și pentru a consolida și mai mult relațiile dintre comunitățile noastre, primarul băimărean a propus un nou proiect pe care l-a denumit în ton cu această dorință: TOGETHER FUTURE.