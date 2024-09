Supăraţi pe recalcularea pensiilor

Sediile PSD şi PNL au fost pichetate, ieri, de pensionarii care au muncit în minerit. În jur de 60 de foşti mineri s-au adunat în faţa sediilor celor două partide pentru a cere modificarea legis­laţiei, astfel încât să se ţină cont de drepturile pe care le-au primit conform legislaţiei anterioare.

Foştii mineri din Maramureş au cerut demisia guvernanţilor, în faţa sediilor PSD şi PNL

Supăraţi, oamenii au scandat lozinci precum: “Jos Guvernul!”, “Hoţii!”, “Hoţi de pensii!”, “Demisia!”, Vrem dreptate pentru mineri!”, “Noi în mină am lucrat voi din pensii ne-aţi furat!”, “Vrem dreptate pentru mineri!”, “Aur ţării noi am dat, voi din pensii ne-aţi tăiat!”.

“Noi le solicităm să îşi dea mâna şi să emită o modificare a legii prin care cei care au lucrat în condiţii speciale de subteran să fie reabilitaţi şi să-şi primească pensiile pe care corect şi le-au obţinut prin legislaţia aflată în vigoare la data la care au ieşit în pensie, fiecare. A fura din pensiile oamenilor cu o lege ulterior legislaţiei anterioare nu vom accepta. Nu noi am făcut legile, statul, parlamentarii, guvernul, ei au făcut legile şi acum să nu vină să ne demonstreze că acele legi nu au fost corecte. Constituţia prevede clar că nu au voie să se atingă de drepturile legal obţinute prin legis­laţia anterioară”, a declarat liderul Sindicatului Meridian Maramureş, Ştefan Petricean.

Foştii mineri spun că nu vor renunţa la proteste până nu îşi vor recâştiga drepturile pentru care au muncit în condiţii aspre şi expunându-se în permanennţă la riscul de accident şi de îmbolnăvire.

“Cu 1.500 lei mi-a scăzut pensia. Nu ne vom lăsa până nu ne redobândim drepturile obţinute cinstit prin munca în subteran. Am muncit 33 de ani. Îşi bat joc de mineri. Am scos aur din fundul pământului şi l-am trimis la Londra. Am înfrumuseţat Baia Mare, România prin aurul scos de noi din subteran. Să nu îşi bată joc de 40.000 de angajaţi care au fost în bazinul Maramureş” – a punctat Liviu Cicoare.

La rândul său, Ioan Mesaroş a relatat că pensia i-a fost diminuată cu peste 1.600 lei. “Nu ar fi mai simplu să ne împuşte şi să scape de noi, să rămână doar cei cu pensiile speciale? Eu am muncit aproape 25 de ani. A fost foarte greu. Media de viaţă e foarte scăzută la noi. Suntem bolnavi, fiecare suferim de ceva. Ei au găsit o metodă de a lua de la cel sărac şi a da la cel bogat” – a rostit fostul ortac.

Ioan Mureşan a muncit mai bine de 26 de ani în subteran, la Mina Să­sar. După recalculare a avut surpriza să constate că pensia i-a scăzut cu 1.700 lei. “Eu aş vrea să îl întreb pe dl Zetea: ştie că temeliile acestui oraş s-au pus pe baza mineritului? Şi oraşul acesta s-a dezvoltat pe baza mineritului. Minerii aceştia au lucrat pe rupte acolo în subteran, nu ne-am jucat. De aceea am avut acorduri globale şi alte drepturi. Nu ne cerem decât drepturile noastre. Cei care au stat până la 70 de ani într-un birou au o pensie mai mare decât mine, dar nu se compară condiţiile în care am muncit” – a precizat Ioan Mureşan.

Gheorghe Vlasaci consideră inacceptabil ca pensiile minerilor să fie tăiate. “Chiar dacă acum primim pensia tot aşa, din ianuarie vom fi furaţi în fiecare lună, ani de zile. E dureros. Sunt nişte hoţi, au furat pensiile minerilor. Am colegi care au murit la 55-60 de ani. Nu au aceeaşi sănătate ca un frizer sau alte categorii de angajaţi” – a adăugat fostul miner.

Dacă la sediul PSD, uşile au fost ţinute închise, fără ca la întâlnire să fie trimis măcar un reprezentant, la PNL, situaţia a fost diferită. A venit să stea de vorbă cu foştii mineri liderul liberalilor maramureşeni, Ionel Bogdan.

Sindicaliştii spun că nu vor renunţa la proteste până nu se va adopta o modificare legislativă care le va face dreptate. Până atunci, oamenii sunt decişi să picheteze sediile PSD şi PNL în fiecare zi de miercuri şi vineri, pe tot parcursul lunilor septembrie şi octombrie. Totodată, au fost întocmite sute de dosare care au început să fie înregistrate la instanţele judecătoreşti, foştii mineri încercând să îşi obţină dreptatea şi pe cale juridică.