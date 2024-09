Expozanți cu vechime la ExpoFlora, ajunsă la ediția a XXXIX-a

Unii dintre ei vin de peste 25 de ani, an de an

Sărbătoarea Castanelor a început vineri, la ora 12, când oficialii orașului au dat startul distracției. Prima oprire a fost la ExpoFlora, pentru prima dată cu intrare liberă.

Aici au vizitat standurile expozanților și au stat de vorbă cu ei, după ce primarul ales, Doru Dăncuș, a tăiat panglica alături de un grup de copii.

Apoi a adus aprecieri la adresa Serviciului Public Ambient Urban (SPAU) Baia Mare, care a organizat, și în acest an, expoziția, așa cum o face de 39 de ani și care are în întreținere spațiile verzi din oraș.

”Străinii care vin prima oară în oraș ne laudă pentru modalitatea în care sunt aranjate florile în sensurile giratorii și altele pe care Serviciul Public Ambient Urban le întreține. Sigur că aceste lucruri se fac cu efort, cu susținere financiară și încercăm pe cât posibil noi, cei din Consiliul Local, să oferim suportul și sprijinul necesar. Poate nu reușim de fiecare dată așa cum ne-am dori și cum v-ați dori, dar facem eforturi și încercăm ca împreună să menținem acest oraș frumos și să creștem de la an la an cu serviciile de întreținere a spațiilor verzi” – a spus Doru Dăncuș.

Surprize promise pentru anul viitor

Anișoara Cozma, director interimar al SPAU Baia Mare, spune că ExpoFlora a fost prima oară organizată în 1984, însă cu un an de pauză în 2020, este ediția a XXXIX-a.

”Anul acesta avem 29 de expozanți, din Baia Mare și din țară. În principiu sunt cei care vin an de an. Sunt din Satu Mare, Tulcea, avem de la Ciumbrud, Ikebana, avem ceramică Bledea și Faimar” – a arătat ea.

Dacă anul acesta nu au fost care alegorice spectaculoase, pentru anul viitor se pregătește o surpriză.

”Începem în toamna asta să pregătim un nou concept pentru carele alegorice. Am mai reparat ce s-a putut pe cele din anii trecuți, dar vom începe din lunile octombrie-noiembrie să lucrăm la cele noi, pentru că e nevoie de 6-7 luni de muncă. Fiecare floare, fiecare castană, este prinsă manual, ac cu ac. Totul se face manual și durează ceva” – mai spune ea.

Expozant de 25 de ani

Expozanții sunt încântați să participe la expoziție, iar unii dintre ei vin chiar de 25 de ani.

„Nu am lipsit nici într-un an. Îmi face o plăcere deosebită, sunt oameni deosebiți aici. Mie îmi place ce fac” – spune clujeanca Eugenia Sava, de 71 de ani.

Face aranjamentele florale din diferite materiale, în principiu folosind flori uscate „de paie”, cum sunt cunoscute sau „imortela”, însă folosește și alte materiale precum licheni sau pietre.

Povestea ei e chiar amuzantă. Femeia, care a lucrat în comerț și nu a avut nicio legătură cu arta, își amintește că totul a pornit după ce și-a pus în cap să refacă un aranjament de flori uscate pe care îl cumpărase de la o prietenă și care acum era deteriorat. „am avut o prietenă foarte bună care a fost profesoară la Facultatea de Agronomie din Cluj-Napoca și făcea expoziții cu plante naturale la teatru în hol și iarna cu plante uscate în cadrul facultății și întotdeauna mă invita. Și am cumpărat de la ea. Dar acum 25 de ani erau acele panoplii pe perete. Și după un timp am văzut că s-au cam uscat și am trimis-o pe fiica mea la piață să cumpere flori uscate ca să refac aranjamentele acelea”, rememorează ea acum. Astfel că a refăcut acel aranjament atât de bine, încât a fost mai frumos decât originalul.

”Doamna Adriana, prietena mea profesoară, a zis: «aici avem talent». Atunci a început să mă ajute și așa am început, am venit cu ea prima oară la Baia Mare și mi-a zis să fac cât de multe aranjamente pentru că o să am succes. Și așa a fost, într-o zi am vândut tot ce am făcut. Și am început să fiu chemată la expoziții prin țară și așa am intrat în cercul ăsta” – mai spune ea.

Acum face diferite aranjamente folosind licheni și pietre pe care le adună din concediu de la mare, sau de pe unde merge. Aranjamentele ei se vând cu prețuri de la 50 de lei.

Cărți ornamentale

Alți artiști care expun la ExpoFlora au venit cu idei inedite. Au făcut aranjamente florale din cărți vechi, care pot fi și personalizate. Pot fi un cadou perfect pentru absolvire sau pentru un cadru didactic.

„Sunt cărți vechi și ca să nu le aruncăm, ne-am gândit să facem din ele ceva frumos. Le îmbrac în hârtie de ziar, apoi le lipesc cu silicon, le vopsesc și apoi le decorez”, spune Anamaria Negru, care vine din Ploiești.

Este a doua oară în Baia Mare și spune că abia și-a reluat activitatea după ce a stat o vreme pe margine pentru că a devenit mamă.

Și ea a devenit artistă tot întâmplător: ”Am văzut la un coleg care a făcut așa ceva și m-am gândit că pot și eu”.

„Cărțile sunt din biblioteca personală, dar am primit și de la prieteni, de la cei care aveau cărți foarte vechi. Sunt cărți de toate felurile, inclusiv de povești, ce nu mai pot fi utilizate. Și nici eu nu am mai păstrat (cărți vechi, n.r.), pentru că am colecția de la Adevărul și am renunțat la celelalte, care erau vechi și uzate”, mai spune ea.

Un astfel de aranjament se vinde cu 50 de lei.

ExpoFlora este amenajată în Parcul Central, de pe strada Serelor din Baia Mare. În cadrul expoziției mai găsiți ceramică, arbuști și pomi fructiferi, plante aromatice, de la busuioc, mentă sau ardei iuți, până la trandafiri pentru dulceață sau smochini și castani. De asemenea, nu lipsesc plantele ornamentale, cactuși etc.

Sărbătoare a gastronomiei

Și în acest an, manifestarea emblematică pentru Baia Mare se desfășoară în mai multe puncte din oraș, respectiv o parte din B-dul Unirii și centrul vechi, în fiecare dintre cele două puncte fiind amplasată câte o scenă.

Zona din B-dul Unirii este destinată comercianților din alimentația publică, doar câțiva comercianți de mărfuri fiind amplasați cu tarabele pe tronsonul din fața Casei Tineretului, respectiv intersecția cu Serelor.

Însă, dacă vă gândiți să mergeți să le vizitați standurile, ar fi bine să mergeți flămânzi și cu buzunarele pline de bani, pentru că veți avea de unde alege, dar și prețurile sunt pe măsură. De la celebrele bucate tradiționale grătare, mititei, cârnăciori etc, la hamsii, fasole cu ciolan sau gulaș la 25 de lei porția, găsiți cam tot ce vă poftește inima. Inclusiv must, proaspăt stors, la 15 lei paharul, clătite uriașe, gogoși turcești la 25 de lei porția și nelipsiții colaci secuiești. Mai puteți găsi vin, la 15 lei pe litru sau 7 lei la pahar.

Pentru cei mai pofticioși s-a pregătit la proțap un porc și un vițel. Nu puteau lipsi castanele prăjite, care se vând cu 15 lei suta de grame, iar kilogramul de castane crude să vinde cu 60 de lei. Prețul este mult mai mare decât cel din piață de acum câteva zile, unde se vindeau cu 35 de lei cele autohtone și cu 40 cele de import.