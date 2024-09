Festivalul eXcentric dance team(s) revine în Baia Mare

Teatrul Municipal Baia Mare, Asociația Culturală ATELIER 92 și NON Centru de Arte Performative din Cluj organizează în perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2024, în Baia Mare, cea de-a 2-a ediție a eXcentric dance team(s) international festival.

Evenimentul își propune «să realizeze, prin intermediul spectacolelor invitate, o radiografie a stării și dinamicii artei coregrafice de pretutindeni și să creeze un epicentru al teatrului – dans și al performance-ului contemporan, reprezentativ pentru vocile noilor generații».

„Într-o epocă în care artele spectacolului sunt în continuă reformatare, facilitarea accesului publicului băimărean la acest gen de evenimente este absolut esențială pentru conturarea unei identități culturale puternice, conectată la actualitate. Festivalul eXcentric dance team(s) dorește să contribuie la aceasta, dar și la promovarea diversității artistice și a dialogului intercultural între companiile prezente la eveniment”, transmit organizatorii. Ediția din acest an are în program spectacole cu artiști invitați din Franța, Maroc, Ungaria și România, dar și colocvii, lansări de carte, discuții cu publicul, workshopuri, proiecții de filme, expoziții. Biletele sunt disponibile online pe www.entertix.ro și la casieria teatrului. Prețul unui bilet la spectacolele din festival costă 15 lei. Elevii și studenții beneficiază de intrare gratuită, în limita locurilor disponibile. Proiectul, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.