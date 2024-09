Invitație la… Șantier

Spectatorii sunt invitați mâine, 22 septembrie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Municipal Baia Mare, pentru a viziona spectacolul „Șantier”.

“Cine n-a auzit de Dorel și letala sa echipă, de ferestre montate în loc de uși, de schele care dau sechele, de zugrăveli care te fac alb ca varul, de termopanem et circenses etc, etc, etc”.

Cine vrea să își amintească de aceste lucruri e invitat la teatru, la Șantier. Spectacolul durează 60 de minute. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.