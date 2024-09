O nouă investiţie de 50 milioane euro din Vişeu de Sus are undă verde

Administraţia locală din Vişeu de Sus se pregăteşte să implementeze un nou proiect extrem de important pentru toată zona de nord a judeţului, nu doar pentru oraş. Acesta va moderniza şi mai mult domeniul sănătăţii.

„Încă din anul 2012, de când ocup funcția de primar al orașului Vișeu de Sus, prin încrederea pe care mi-ați acordat-o, una din principalele direcții asupra căreia m-am aplecat a fost Sănătatea, investind timp, energie și multe resurse pentru modernizarea infrastructurii medicale din localitatea noastră. Cu multă muncă și implicare, susținut de echipe de specialiști din mai multe domenii, am reușit să atragem sume la care nu am putut spera vreodată, fonduri nerambursabile care au transformat Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus într-un adevărat centru regional, obținând, până în prezent, peste 15 milioane de euro. Așa cum am promis, nu ne oprim aici! În data de 19 septembrie 2024, Ministerul Sănătății a emis avizul de oportunitate pentru proiectul unui corp nou de spital, finanțare în valoare de 50 milioane de euro, prin intermediul căreia vom reuși să asigurăm peste 300 de noi locuri de muncă, dezvoltând și mai mult acest segment atât de important.

Cu implicarea directă a premierului României, până la sfârșitul acestui an vom semna acest nou contract de finanțare și vom face toate celelalte demersuri pentru demararea, în cel mai scurt timp, a lucrărilor aferente” – a precizat primarul Vasile Coman.