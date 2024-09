Periplu de alegorii vizuale, în expoziția lui Lucian Dobârtă, dedicată lui Don Quijote Eternul

O expoziție încărcată de simboluri și de metafore ne propune artistul fotograf, Lucian Dobârtă, în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Tema lucrărilor este reprezentată de un celebru personaj literar, „Don Quijote”, artistul mărturisind că a început să fie preocupat de eroul medieval încă de acum șapte ani. „Am pornit această temă în urmă cu șapte ani, la insistențele de bun augur, recunosc, ale unuia dintre cei mai buni și prețuiți prieteni și sfătuitori, scriitorul și dramaturgul, clujeanul Cornel Udrea, atât de regretat deja de noi toți”, mărturisește artistul.

Vernisajul expoziției lui Lucian Dobârtă a fost un adevărat eveniment cultural în care s-a îmbinat arta fotografică cu poezia rostită de actorul Claudiu Pintican. Regretul cel mare este că prea puțini băimăreni au venit să se hrănească din punct de vedere cultural, ceea ce dovedește încă o dată că în Baia Mare, cultura adevărată nu prea are susținători, oamenii preferând mai degrabă evenimente organizate în cerc închis, încărcate de rutină și monotonie.

„Suntem într-un oraș unde sunt mulți artiști valoroși, dar din păcate sunt cuiburi de cuci, artiștii plastici merg la vernisaje, muzicienii la concerte, dansatorii la spectacole de dans, scriitorii la lansări de carte, la teatru mai mulți decât la alte evenimente, dar tot mai puțini”, a remarcat actorul Claudiu Pintican, cel care a fost amfitrionul evenimentului.

Artistul fotograf, Lucian Dobârtă, a fost prezent la 6 din cele 8 ediții ale Festivalului Mituri, Repere, Identități, organizat de Teatrul Ararat. „De fiecare dată a venit cu ceva nou într-un festival care s-a născut de la o idee specială: undeva la zeci de km de granița României cu Ucraina se află borna cu km 0 a Europei Continentale. Într-o Europă globalizată, în care popoarele riscă să se piardă, oamenii riscă să își piardă identitatea, am dat naștere acestui festival pe care l-am gândit inițial ca un brand pentru ca Baia Mare să poată deveni capitală culturală europeană. Un festival care prin raportări la mituri să creeze repere pentru regăsirea identității, adică e o căutare, dar raportându-ne la valorile autentice ale popoarelor”, a explicat Claudiu Pintican.

Făcând referire la expoziția ce poate fi admirată în aceste zile la Salonul Artelor, artistul fotograf, Felician Săteanu a remarcat că „lucrările lui Lucian Dobârtă sunt de o complexitate extraordinară, e o expoziție grea, încărcată de metafore, încărcată de multe trimiteri, de asocieri de ima­gini, încărcată de trăiri. Mă tot mir cum de Lucian e atât de prolific și atât de harnic și abordează câte o temă pe care o urmărește ani de zile. Tema de azi a fost abordată în urmă cu 7 ani și văd cât de profund e abordată această temă. Fenomenul Don Qujote este prezent în istoria omenirii de la începuturi. Mă gândeam că marii filosofi ai lumii au fost tot niște luptători care se luptau cu morile de vânt, adică cu inerția celor care nu îi pot înțelege. Cât privește partea cu Dulcineea, fiecare bărbat e un Don Qujote care are în minte o Dulcinee care e o fată morgană pe care o caută și se luptă cu morile de vânt pentru a o găsi și pentru a o cuceri. Foarte multă încărcătură semantică au aceste imagini. Toată expoziția, dacă o vezi, te tulbură. Ca să o înțelegi ar trebui să vii să vezi câte o imagine, pe zi pentru a o putea descifra în profunzimea ei. Fiecare imagine are un mesaj extraordinar”.

La rândul său, artistul fotograf, Tudorel Ilie, este de părere că „expoziția e în totalitatea ei o metaforă pentru că acest personaj Don Quijote se află în fiecare din noi. Fiecare din noi se luptă cu morile de vânt ale tranziției, veșnic suntem înconjurați de greutăți, de obstacole pe care trebuie să le depășim”.

Artistul fotograf, Lucian Dobârtă, a adăugat că: „Prea des, nici nu știu dacă pot să mă socot bucuros, sau nu pentru asta… mă regăsesc în acest personaj atemporal și utopic, într-o viață prea încâlcită de câțiva, saturată de reguli contradictorii, care le marginalizează însă, până la excludere, pe cele elementare, el, eu, un altul… NOI, solitari condamnați, într-o lume distopică.”

Expoziția „DON QUIJOTE ETERNUL 2” poate fi vizitată până în 30 septembrie.