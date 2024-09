Peste 10.000 de participanţi la „Let’s do it, România!” în Maramureş

„Let’s do it, România!” are în Maramureș peste 10.000 de participanți la acţiunea de curățenie care se desfăşoară zilele acestea în toată România.

ADIGID Maramureș sprijină pentru al treilea an consecutiv această campanie cu saci distribuiți participanților la Ziua Națională a Curățeniei.

În cele aproximativ 50 de UAT-uri din județ, care s-au înscris în campania coordonată pe plan local de către Asociația Garda Ecologică, au ajuns 10.000 de saci puși la dispoziție de ADIGIDM Maramureș.

Asigurarea infrastructurii de colectare în cadrul campaniei a fost posibilă cu sprijinul partenerilor din OIREP: GreenPoint, FEPRA, Ecologic 3R Ambalaje, Ecorep Grup, EcoRom, Parslife, Financiar Recycling.