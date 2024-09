Se lansează The Offline Club, mișcarea pentru deconectarea digitală

Primul eveniment „Fără ecrane. Doar oameni” al The Offline Club va avea loc la sfârșitul lunii septembrie, în Baia Mare.

Fondat pentru a oferi un refugiu de la presiunile tehnologiei moderne, The Offline Club își propune să creeze o comunitate unde conexiunile autentice sunt în centrul atenției. Locația primului eveniment The Offline Club va fi anunțată în săptămâna evenimentului.

„Am creat The Offline Club pentru a oferi o alternativă sănătoasă celor care simt nevoia să se deconecteze de la presiunile lumii digitale și să se reconecteze cu ceea ce contează cu adevărat”, a declarat Izabella Kis-Kasza, fondatorul clubului. Membrii The Offline Club vor avea acces la: evenimente sociale și întâlniri fără tehnologie; excursii în natură și retreaturi de detoxifiere digitală; ateliere de creație și dezvoltare personală; sesiuni de mindfulness și meditație.

Cei care doresc să se alăture acestei acțiuni și să înceapă călătoria spre un stil de viață mai echilibrat, trebuie să completeze formularul de înscriere accesând linkul de mai jos: https:// forms.gle/sou9msWpu11qt3sB6.