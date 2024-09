„Lucacistul” Victor Dragoș, la un program de pregătire la Matematică, în SUA

„Lucacistul” Victor Dragos a participat, timp de 3 săptămâni, la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh – Pennsylvania, la Mathematical Olympiad Program, „un program de pregătire, testare, clasificare al celor 60 dintre cei mai buni elevi de liceu din SUA la matematică”, după cum dezvăluie chiar Victor Dragoş. Elevul de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare şi-a făcut timp şi pentru 2 săptămâni de relaxare la niște prieteni de familie, lângă New York.

Programul de matematică la care a participat Victor Dragoş este ”un filtru de bază în stabilirea echipelor care vor reprezenta SUA la OIM (olimpiada internațională) și EGMO (olimpiada de fete). Legat de valoarea elevilor americani, în 2024 echipa SUA a fost pe locul 1 în lume la Olimpiada Internaţională de Matematică, detronând China”.

Pe parcursul celor trei săptămâni, regulile au fost foarte stricte. „Este o tradiție să fie invitați în jur de 20 elevi din țările cu rezultate la Olimpiada Internațională de Matematică (o fată și un băiat dintr-o țară). Astfel se pot lega prietenii, schimba idei, iar organizatorii pot să-i compare pe elevii americani cu cei străini. Regulile au fost de la început bine explicate și respectate: programul de studiu, masă, odihnă, erau interdicții de ieșire din campus, de a se face comentarii cu tentă rasială, etnie, convingeri religioase, orientări sexuale. Ni s-a explicat cum să procedăm și în cazuri de atentate teroriste, la ora 10 seara semnai electronic că ești în cămin (checkin), la 11 stingerea. De exemplu, am vorbit la telefon pe coridor la 11.15 seara și a venit cineva să-mi spună că nu e permis ce fac și dacă e urgent, să intru să vorbesc din băi. Duminica au fost programe de vizită și relaxare” – a declarat Victor Dragoş.

De asemenea, programul a fost unul foarte intens. ”Programul era foarte intens: mic-de­jun (orele 8-9), 2 cursuri (9-12.10), prânz (12.20-13.20), în funcție de zi test de patru ore și jumătate de tip OIM sau un curs și un seminar (13.20-18), cina (18-19), prelegere a unui profesor universitar legată de cercetare și aplicații ale matematicii în economie (19-20), program liber (20-22), ora 23 stingerea”, a precizat Victor Dragoş.

Lucacistul mai spune că „profesorii erau foarte bine pregătiți și deschiși la comunicare. Mai erau implicați în program mulți studenți, majoritatea foști olimpici internaționali”.

Victor Dragoş a mai arătat că a avut de parcurs multe teste. Subiectele au fost concepute să încurajeze creativitatea în detrimentul teoriei abstracte.

„Am avut satisfacția ca la testele oficiale (ultimele trei) să am a 12-a medie”, a relatat Victor Dragoş.

Elevul nu este la prima participare internaţională. El a participat anul trecut în China, la o tabără internaţională.

„În China a fost o tabără internațională cu un concurs gen olimpiadă internațională de matematică, foarte bine organizată, având și scop de promovare a țării. În SUA a fost un program pentru elevii americani cu o mică participare străină, cu o atmosferă mai cazonă. Am vorbit cu elevi chinezi și americani apropiați valoric. Toți munceau foarte mult, erau foarte bine susținuți, focusați doar spre matematică. La americani s-a observat o relaxare, siguranță, ușurință în comunicare, la chinezi politețe, o anumită timiditate. Chinezii puteau selecta cel puțin șase echipe (o echipă are 6 elevi) la fel de bune. Atât americanii, cât și Partidul Comunist Chinez acordau mare importanță științelor reale, în special matematicii în formarea tinerei generații. În SUA am remarcat implicarea sponsorilor – în principal firme mari de investiții financiare interesate de racolarea elevilor olimpici” – a conchis Victor Dragoş.

Elevul a mai punctat că în America a descoperit secretul prin care visul american devine realitate.

„Secretul succesului constă într-un mix de factori care au pătruns în ADN-ul americanilor și nu este înțeles deplin de cei din alte societăți. E vorba de mentalitatea de învingător, hărnicie, organizare, prioritizarea obiectivelor, spirit de echipă, fair play, toleranță la diversitate etnică, religioasă, sexuală, cultivarea sentimentului național și al valorilor americane. Sunt profesori și elevi lucaciști care au avut șansa de a vizita SUA, de a participa la programe de pregătire în diverse discipline. Consider că din schimbul de impresii putem să profităm toți elevii, să adoptăm ceea ce este bun la alte societăți, să ne fixăm obiective clare, să ne susținem în atingerea lor, astfel încât visul american să devină realitate pentru cât mai mulți dintre noi” – a conchis Victor Dragoş.