PAMFLET ☺ Hashtag pâine și circ, băă followers și top fans ce sunteți voi!

Ce mai vreți? Chest­nut’s Day? N-ați avut Fortza Zu, ploaie? Ce mai vreți? Primăvara/ vara/toamna/iarna băimăreană? Da’ cine vă credeți? Votanți? Aaaaa, păi așa da, de ce nu ziceți așa? Păi se poate, dragilor, ne mai gândim puțin și rezolvăm. Sub acoperire, de nu ne lasă Guvernul altfel. Fiesta baloanelor, show automobilistic, reuniunea daco-romană liberă, orice. Ziua medievală a Sehelbei, orice. Circ să fie. Pâine și circ.

Cea mai aspră promisiune

Liderul partidului de metal prețios a venit la noi, în orașe din nord, dar și la Sărbătoarea Castanelor. N-a dat apartamente, firesc. Dar nici n-a explicat ultima promisiune făcută. “Câte un pager gratis la toți ungurii!”, zicea Internetul cel haios. Cam greu de explicat asta una în Ardeal…

E vremea congreselor

Partidele fac congrese. Anunță candidați și susținerea candidaților la președinție. Cu un drum, se limpezesc listele de candidați eligibili la Parlament, dintre cei ce nu cârtesc, nu mișcă-n front. Cu un drum, se limpezesc și conducerile județene ale filialelor. Tot așa, pe aceeași rețetă. Cel mai fain e de urmărit partidulețul trădătorilor, ce se formează în spatele candidatului NATO. Fugari din partide mici și mari, ce au trădat ori au fost excluși din motive similare, se fac Partid, grup parlamentar, în speranța că pică ceva. Și noi avem un reprezentant deja, minoritar, acolo. Tot fugar. Așteptăm să vedem unde se poziționează grupul minorităților. Ca de obicei, cu PSD sau se așază frumos în spatele unui candidat cu alură minoritară? Avem câteva idei, dar nu le putem spune, nu e politically correct. După culoare în cazul unuia, după comportament în cazul alteia etc. Hai că va fi fain, urmăriți campania electorală, dar nu la Tv! Uitați-vă mai pe sub fuste, acolo se petrec lucruri interesante!

Superb bipolarism!

“BAIA MARE, HAI LA MECI! Vă invit astăzi, dragi băimăreni, la un meci de fotbal cu totul special între Echipa Națională a Primarilor din România și Dacii Maramu’, o echipă de Old Boys din care fac parte și foste glorii ale fotbalului din Baia Mare”. N-am fost, doar am citit. Superb. Fără ironie. Mai ales că în echipa națională a primarilor se regăsesc trei din Maramureș, chiar primari harnici nu numai la joc de picioare. Ce e și mai fain și aici deja merge ironia, e că noul primar de municipiu reședință se regăsește în listele ambelor echipe, joacă și la Primari și la Daci. Mult succes, doar să nu moșteniți One man show-ul de la anteriorul, nu le faceți Dvs chiar pe toate. Altfel, începutul e bun, succes! A reînviat Chestnut’s Day și e deja o bilă albă! Hmmm… bilă albă… iar?

Hopaaaaa, acum chiar că hashtag de urmărit!

“După ce voi prelua mandatul, voi face o reformă a aparatului propriu al instituției, pentru a reduce risipa banului public”. Închidem citatul. Atenție, a zis-o! Așteptăm acum să vedem ce se va concretiza. Și să nu se transforme în clasicul “pleac-ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proștii” a legendarului Păstorel Teodoreanu.

Reinventăm patria la final de mandat

“Proiectul, bazat pe resursele naturale de care dispunem, are măsuri concrete și o strategie pe termen lung, pentru că avem nevoie de o nouă viziune pentru dezvoltarea industriei, cu beneficii pe plan local și național. Programul „Reînnoirea industrială a României”, derulat pe o perioadă de 5 ani, are trei componente principale”.

Stop. Sună foarte fain. Dar omiteți că NU suntem proști. Resursele noastre naturale sunt pe sfârșite, drept pentru care am importat masiv. Cele descoperite mai recent în Marea Neagră le-am dat marilor companii internaționale. Semn că nu suntem în stare să le valorificăm. Sau suntem prea corupți. Telefonia, dată. Sistemul bancar, dat. Mineritul defunct. Pa. Terenurile mănoase din Banat, Bihor etc, date pe bani grei companiilor agricole de afară. Știți cine sunt următorii mari proprietari de pădure din România, după Stat? Ingka Investments Forrest Assets cu 53.000 hectare, Ugron Geza Levente cu 30.000 hectare, Forestum Romwood, Greengold Timberlands. Serios, acum facem dreptate resurselor naturale ale țării? V-a mai rămas vântul. Și Soarele. Că și apa e cam dată…

Am avut un tânăr competent. Pa!

Un partid tânăr a avut în funcții executive, de conducere nu de hodinit, un tânăr competent. Deși nu i s-a dat mare susținere și nici buget, omul a făcut cât a putut, a ieșit din cercul vicios al unei funcții în care să te odihnești și să tai panglici în locul șefului dus la București.

Drept urmare, pentru că a putut și promitea, partidul său l-a tras pe linie moartă. Nu l-a mai susținut să candideze la funcția de șef de județ, l-a trimis mai jos. Apoi, l-a omis din listele parlamentare. Așa că și-a dat puțin demisia. Așa se face, băieți! Așa se împrospătează Politica României! Cu noi ai noștri tot ai noștri, nu cu competenți! Succes, felicitări, ne vedem la vot!

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.