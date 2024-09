Ultimii bivoli din Arieșu de Pădure!

Am întâlnit (printre) ultimii bivoli din zona Chioar-Fisculaș, referindu-ne la apropierea de orașul municipiu de județ. Or mai fi, dar scena întâlnirii cu turmă de bivoli în Arieșu de Pădure, mânați de un om cu câine, când abia-abia îi mai vedem pe pășunile, odinioară negre de bivoli, de la Rogoz și Suciu-Groșii Țibleșului, a fost plăcută.

“Doar eu am mai rămas cu ei, din zonă. Că mi-s tare dragi!” – a spus proprietarul lor, în grabă, din cauză că încurca traficul. Ultimii bivoli negri din zonă! Am mai văzut câțiva la coborârea spre Finteuș, în aceeași zonă, toamna trecută. Păsări rare cu alură africană!