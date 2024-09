Sfârșit de săptămână dificil pentru Serviciul de Ajutor Maltez

Ultima zi la Sărbătoarea Castanelor, o zi solicitantă pentru voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, de la Centrul Local Maltez pentru Prim Răspuns în Comunitate din Orașul Târgu Lăpuș și din Echipa de Prim Răspuns a S.V.S.U. Poienile de sub Munte (SVSU Poieni PDSM Maramureș).

Echipele de voluntari au vegheat la siguranța participanților și au intervenit rapid, eficient şi cu profesionalism în cazul situațiilor neprevăzute apărute pe durata desfășurării evenimentului. „Au fost incidente mai mult sau mai puțin grave dar gestionate eficient, două dintre cazuri fiind predate către Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș. Pe durata celor trei zile am operaționalizat trei puncte de prim ajutor în Piața Libertății (Centrul Vechi), în Piața Cetății (Țintirim), precum și la Festivalul de Cultură Urbană „ROOTS” de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Având în vedere complexitatea evenimentelor, numărul mare de participanți, aria extinsă de desfășurare a operațiunilor și specificul zonei de intervenție, am deplasat în teren tehnică și echipaje cu atribuții specifice precum Centrul Multirol Mobil de Intervenție, Postul de Prim Ajutor, Centrul de Comandă și Coordonare a Intervenției, Autospeciala de Primă Intervenție și Echipaje Mobile de Prim Răspuns”, precizează conducerea Serviciului de Ajutor Maltez.

Prin proiectele desfășurate, voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare continuă o tradiție de aproape zece secole a Ordinului de Malta (Order of Malta) în sprijinirea celor bolnavi, a celor săraci și a celor marginalizați din societate.