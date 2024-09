Corectitudinea politică vs. Selecția naturală

Dacă este vreo prostie mai mare inventată de societatea modernă, vă rog să ne anunțați. Așa-zisul principiu „politically correct” a izbit în cele mai simple principii ale vieții în societate. Inclusiv în selecția naturală enunțată de Charles Darwin. Să ne explicăm.

Corectitudinea politică are la bază ideea că oamenii ar trebui să aibă grijă să nu se exprime sau să acționeze într-un fel în care ar putea să ofenseze, să excludă sau să marginalizeze oameni dezavantajați social sau discriminați. Corectitudinea politică are la bază două idei: Limbajul curent conține numeroși termeni care sunt considerați jignitori de persoanele care aparțin unor minorități etc. Folosirea acestor termeni jignitori (“țigani“ de exemplu) perpetuează o situație de discriminare. Înlocuirea acestor termeni jignitori cu expresii neutre reduce discriminarea și promovează buna înțelegere”. Unde s-a ajuns? Dăm câteva exemple, tot de la înțeleptul wikipedia: în Regatul Unit, un consiliu a interzis folosirea termenului brainstorming și a impus înlocuirea lui cu ‘thought showers’ (averse de gândire), deoarece legiuitorii locali au considerat că ar putea ofensa pe cei suferind de epilepsie, fiindcă termenul, folosit în domeniul medical, descrie și ceea ce se întâmplă în creier în cursul unei crize de epilepsie. Postul de televiziune BBC a renunțat la utilizarea termenilor Before Christ (BC) și Anno Domini (AD), care ar putea leza pe cei cu altă religie decât cea creștină, cu termenii ‘Before Common Era’ / ‘Common Era’ (înaintea erei noastre / era noastră). În filmul “The Dam Busters”, produs în 1955, Guy Gibson are un câine negru, pe care îl cheamă „Nigger” (negrotei). În prezent, când se proiectează filmul, numele câinelui este acoperit de un „bip”. La un oficiu de plasare de forță de muncă, unei persoane care căuta candidați „de încredere și harnici” i s-a respins cererea pe motiv că „îi discriminează pe cei care nu sunt de încredere”. Și de nu vă ajung exemplele, începem să dăm de la noi, deși va ieși cu supărare incorectă politic. Cuvinte românești precum țigan, poponar sau jid au dispărut efectiv din vorbirea curentă. Tot e mai bine decât la Hollywood. Vedeta Kirsten Bell a propus scoaterea din circuitul public a filmului de desene animate Albă ca Zăpada, considerat de critici în primele zece filme, și s-a arătat indignată de scena în care Prințul o sărută pe Albă ca Zăpada și o trezește din vrajă, acesta fiind, în opinia ei, un exemplu tipic de „sărut neconsensual”. Adică, agresiune sexuală”.

Ce spun criticii curentului? Corectitudinea politică este o ipocrizie. În fapt, discriminarea (etnică, rasială, contra homosexualilor și a femeilor) este în primul rând un fenomen social și comportamental. Simpla schimbare a cuvintelor (rom în loc de țigan) nu va îmbunătăți relațiile dintre români și țigani. Termenii adoptați ca fiind corecți politic devin foarte repede receptați ca peiorativi. De exemplu, invalid a devenit într-un timp foarte scurt handicapat, apoi persoană cu dizabilități, apoi persoană cu nevoi speciale. În engleza americană, în decurs de trei decenii negro a devenit black, apoi Afroamerican, apoi African-American. Eseistul francez Pascal Bruckner a declarat „Corectitudinea politică e, de fapt, o negare a realității” . Un campion al refuzului principiului care neagă inclusiv ironia și umorul, care a generat curente periculoase care au dus la mazilirea unor oameni de cultură, dar pe de altă parte a și ridicat poalele societății moderne și a arătat slăbiciuni neașteptate (Me too) și altele, este comediantul filozof George Carlin. Printre zicerile lui, luate de obicei în glumă deși nu era cazul, amintim: În loc de a atenționa femeile gravide să nu bea, cred că e mai bine să spunem femeilor alcoolice să renunțe la sex. Sau Nu subestima niciodată puterea proștilor organizați în grupuri mari. Sau Eu sunt total pentru separarea Bisericii de Stat, fiindcă văd că cele două instituții și separat fac destulă pagubă, așa că unirea lor ar fi o moarte sigură. /Dacă toți copiii sunt deosebiți, de ce unii dintre ei cresc adulți obișnuiți?/Spune-le oamenilor că în cer trăiește o persoană care a creat Universul, iar majoritatea te vor crede. Spune-le oamenilor că vopseaua de pe bancă nu s-a uscat, iar ei vor pune degetul pentru a se convinge./Iată tot ce trebuie să afli despre bărbați și femei: femeile sunt nebune, bărbații sunt proști și principalul motiv pentru care femeile sunt nebune este că bărbați sunt proști./A lupta pentru pace e ca și cum ai face sex pentru virginitate. Azi ar fi fost evident interzis, boicotat, huiduit. Ce noroc că a plecat la timp, înainte să vadă fața hâdă a principiului Politically correct…