Elevii cu note de 10 la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, premiaţi de CJ

Elevii maramureşeni, care au obţinut cel puţin o notă de 10 la probele din cadrul examenelor naţionale, au fost premiaţi la Consiliul Judeţean Maramureş. Este vorba despre 142 de elevi care au obținut cel puțin o notă de 10 la examenul de Bacalaureat și 19 adolescenţi care au avut cel puțin o notă de 10 la Evaluarea Națională.

„Dragii mei, mă adresez în mod special studenţilor, dacă nu aţi ales să rămâneţi în Maramureş să faceţi o facultate, aţi plecat în alte centre universitare din ţară, din străinătate, vă rog ca atunci când veţi termina să vă întoarceţi acasă pentru că Maramureşul are nevoie de voi, are nevoie ca ceea ce aţi învăţat să puneţi în valoare. Numai aşa ne putem dezvolta”, a declarat inspectorul şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Ioan Muntean.

La rândul său, şeful administraţiei maramureşene, Io­nel Bogdan, a transmis felicitări elevilor, profesorilor care contribuie major la obținerea performanțelor și, nu în ultimul rând, părinților care îi susțin pe copii pe drumul excelenței în educație. „Adolescenții de succes de astăzi sunt adulții de mâine pe care se va baza comunitatea noastră. Indiferent de locul în care se vor afla, Maramureșul are mereu porțile deschise pentru ei. Maramureșul este acasă, este locul în care au început formarea educațională și unde pot să îi asigur că vor putea să se împlinească profesional”, a afirmat Ionel Bogdan.

Este al patrulea an consecutiv în care Consiliul Judeţean Maramureş a premiat Excelenţa în Educaţie. Programul “Maramureșul susține performanța” a început în anul 2021.